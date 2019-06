Bioedilizia: come ristrutturare casa rispettando l'ambiente

L'estate è il momento migliore per procedere con la ristrutturazione di casa, per donare un nuovo aspetto alla propria abitazione e renderla non solo più accogliente ma anche molto più funzionale e adatta alle nostre esigenze.

Il processo di ristrutturazione spesso comporta l'uso di materiali poco ecologici e, al tempo stesso, poco economici.

Oggi, però, le imprese si stanno evolvendo perché sta sempre più prendendo piede in Italia la bioedilizia, che ci permette di ristrutturare casa rispettando l'ambiente grazie all'uso di materiali ecobio, e soprattutto poco costosi, come ad esempio il legno.

Come ristrutturare casa con la bioedilizia

Se avete deciso di ristrutturare casa in modo green, la bioedilizia è ciò che fa per voi. La prima cosa da fare è affidarsi alle mani di un professionista del settore e capire come intervenire e quali sono i principali lavori da effettuare.

Per ristrutturare casa in modo ecologico vi consigliamo di:

installare degli infissi coibentati

installare il riscaldamento anche sul pavimento

realizzare un tetto in legno

installare un impianto domotico

realizzare il cappotto termico sia all'esterno sia all'interno, che vi proteggerà dalla muffa

Tra i materiali da prediligere per una ristrutturazione a prova di ambiente, vi consigliamo di optare per il legno, per la canapa e per cementi naturali; inoltre, se dovete provvedere alle pareti è bene scegliere pitture e vernici bio e a basso impatto ambientale.

Tutti i vantaggi della bioedilizia

La bioedilizia anche se ancora poco conosciuta ha tantissimi vantaggi, come ad esempio la possibilità di sfruttare l'ecobonus.

Tra gli altri vantaggi troviamo:

abitazione molto più accogliente e confortevole

temperature molto più controllate

ambienti completamente rinnovati ed ecobio

risparmio energetico in bolletta

consumi ottimizzati

classe energetica superiore che farà aumentare il valore della vostra casa

Imprese di ristrutturazione a Foggia

Se siete alla ricerca di imprese di ristrutturazioni in città, ecco alcuni indirizzi utili:

Curci Ristrutturazioni situato in via Vico al Piano, 24

Mastrodonato Costruzioni in Viale Checchia Rispoli, 321/4, San Severo

Dottor Casa situato in via Domenico Cirillo, 41