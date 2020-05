4 fiori da giardino da piantare nel mese di maggio

La primavera è la stagione perfetta per arricchire e abbellire il giardino o il balcone. Avere un terrazzo colorato e ricco di piante e fiori profumati renderà l'ambiente più accogliente, caldo e famigliare; un luogo perfetto dove trascorrere ore di relax da soli o in compagnia di amici e familiari.

Ma quali sono i fiori ideali da piantare a maggio? Scopriamolo insieme.

Rose

Profumate e bellissime le rose a maggio sbocciano in tutto il loro splendore. Questi fiori sono perfetti da piantare in giardino, ma sopravvivono anche nel semplice vaso, oppure, se si ha a disposizione una parete si potrà optare per la varietà rampicante che darà maggior risalto al balcone.

Margherite

Le margherite sono fiori semplici da curare e coltivare, perché amano il sole e il caldo. Delicate e romantiche, ne esistono tantissime varietà, oltre alle comuni margherite di campo bianche, vi sono quelle fucsia, rosa o gialle, fino alle più colorate gerbere.

Glicine

Pianta rampicante dal profumo inebriante, il glicine è perfetto da piantare in giardino. Oltre all'odore, questa pianta cattura l'attenzione per il suo splendido colore lilla dalle mille sfumature. Il glicine, un po' come il gelsomino, è simbolo della primavera; perfetto per lo spazio esterno, si può anche piantare sul balcone all'interno di un vaso di medie dimensioni.

Petunie

Piccole ma di grande impatto visivo grazie ai colori sgargianti, le petunie sono le piante più gettonate da mettere in balcone. Hanno bisogno di poche cure e, in più, donano sin da subito un effetto super colorato e accogliente grazie ai fiorellini simili a delle campanule.