Come pulire il parquet: consigli e rimedi naturali

Il pavimento in parquet è elegante e sofisticato; si tratta di uno dei materiali più ricercati e apprezzati per la pavimentazione di casa, in quanto dona a tutti gli ambienti un'atmosfera calda e accogliente.

Il legno è uno dei materiali più pregiati per l'arredamento della casa ma, al tempo stesso, è uno dei più delicati; per tale ragione richiede maggiore attenzione e cura rispetto a un pavimento in cotto o in marmo.

Se vi state chiedendo come pulire il parquet, non disperate perché oggi vogliamo indicarvi alcuni rimedi naturali per igienizzare e lucidare il vostro pavimento in legno.

Pulizia del parquet: da dove iniziare

Il parquet è uno dei pochi pavimenti da poter trattare con prodotti naturali, da realizzare anche a casa con pochi e semplici ingredienti.

Prima di procedere con la pulizia bisogna conoscere la tipologia di legno; dopo di che, è bene procedere eliminando i residui di polvere e pelucchi, con l'usilio di un'aspirapolvere o di un semplice panno antistatico.

Lavare il parquet con rimedi naturali

Uno dei primi rimedi naturali per pulire il parquet è l'acqua miscelata a un po' di alcol. Questa soluzione è efficace per igienizzare e lucidare il pavimento in legno, di qualisiasi tipologia.

Ecco come procedere:

utilizzate un panno morbido e immergetelo nella soluzione di alcol e acqua

strizzatelo bene e procedete seguendo le venature del legno

Un'altra soluzione casalinga efficace soprattutto sul parquet laminato è semplicemente dell'acqua tiepida da strofinare sul parquet con un panno in microfibra leggermente umido. In caso di macchie più ostinate potete aggiungere all'acqua un po' di aceto di vino bianco, o ancora dell'alcol etilico.

Per prendersi cura del parquet verniciato, invece, potete utilizzare anche detergenti naturali a base di sapone neutro; l'importante è evitare prodotti chimici aggressivi e con ammoniaca.

Il parquet con cera richiede maggiore cura, perché dopo averlo lavato con acqua e aceto è necessario passare nuovamente lo strato di cera, che protegge il legno.

Come lucidare il parquet

Dopo aver igienizzato il pavimento, l'ultimo passaggio fondamentale è la lucidatura.

Per il parquet si può usare un panno in lana morbida sul quale applicare due gocce di olio di oliva, oppure degli oli naturali da realizzare mescolando il succo di limone con alcune gocce di olio di lino e olio di lavanda per profumare.