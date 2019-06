La pulizia del ferro da stiro è un'operazione che va eseguita periodicamente, perché l'acqua e il vapore possono causare la formazione di calcare e sporco.

Dedicarsi a questa operazione, seppur noiosa, è fondamentale per evitare di macchiare gli abiti durante lo stiraggio ma anche per mantenere l'elettrodomestico in buono stato.

Per igienizzare la piastra del ferro ci si può affidare a diversi metodi naturali, scopriamoli insieme.

Pulire il ferro da stiro con l'aceto e sale

Uno dei primi rimedi naturali per pulire la piastra del ferro da stiro è l'aceto mescolato con il sale grosso; il primo ingrediente ha un enorme potere disinfettante e lucidante, mentre il secondo vi aiuterà a sgrassare la superficie dell'elettrodomestico.

Ecco come procedere:

riempite una bacinella di acqua tiepida con due cucchiai di sale grosso e uno di aceto di vino bianco

mescolate fino a completo sciogliemento del sale

immergete una spugnetta o un panno in microfibra e passatelo sulla piastra fredda

In caso di macchie più difficili vi consigliamo di procedere con una spugnetta abrasiva.

Pulire il ferro da stiro con il bicarbonato

Il bicarbonato è uno degli ingredienti da dispensa più versatili. Può essere usato per la pulizia di diversi elettrodomestici, dal ferro da stiro al forno, fino al frigorifero, e viene anche impiegato per l'igienizzazione e il lavaggio accurato di verdura e frutta.

Ecco come procedere:

in una bacinella di acqua tiepida immergete un cucchiaio abbondante di bicarbonato

procedete pulendo la piastra con un panno morbido e ben strizzato

Dopo aver igienizzato l'intera superficie, asciugate il tutto con un panno in microfibra o della semplice carta assorbente.

Pulire il ferro da stiro con il limone

Un altro sgrassante naturale è il limone, conosciuto e apprezzato per le sue proprità antisettiche e igienizzanti.

Questo ingrediente da cucina è perfetto per disinfettare e pulire la piastra del ferro da stiro. Ecco come:

riempite una bacinella con dell'acqua tiepida e il succo di un limone

mescolate bene

immergete una spugna nella bacinella e dopo aver strizzata passetela sul ferro

Anche in questo caso, se vi sono macchie ostinate o bruciature potete procedere con una spugna abrasiva, oppure mescolando alla soluzione di limone e acqua anche una manciata di sale grosso.