Come scegliere il miglior frigorifero e dove acquistarlo a Foggia

Il frigorifero rientra tra gli elettrodomestici più importanti e indispensabili da avere in casa. Rappresenta il cuore della cucina, perché è dove vengono conservati tutti gli alimenti che vanno a finire sulla tavola. In commercio vi sono tantissimi modelli, tutti diversi fra loro sia per le dimensioni sia per le funzioni. Ma come fare per scegliere il prodotto migliore? Di seguito tutte le caratteristiche principali da osservare prima di acquistare il frigorifero.

Funzioni e consumi

La prima caratteristica di un buon prodotto è legata ai consumi. Un frigorifero è perennemente collegato alla corrente elettrica, per cui è bene sempre guardare la classe energetica, perché più sarà elevata e maggiore sarà il risparmio energetico. I modelli migliori devono riportare la lettera A, meglio se seguita da +.

Tra le funzioni il no frost è tra le più importanti, in quanto serve per evitare il formarsi della brina e del ghiaccio all'interno del freezer.

Anche l'acceleratore di freddo è una funzione da non sottovalutare, perché permette di aumentare il freddo mantendendo sempre all'interno una temperatura costante.

Le dimensioni e i materiali

Per quanto riguarda le dimensioni, un buon frigorifero deve adattarsi alle reali esigenze di spazio del consumatore. Le dimensioni si riferiscono anche alla capienza dell'elettrodomestico, espressa sempre in litri.

Infine, meglio prediligere un frigorifero in acciaio inossidabile, perché sicuramente è più resistente rispetto ad altri materiali.

Modelli

In commercio vi sono tante tipologie di frigoriferi:

Frigoriferi monoporta: sono tra i più diffusi e usati. Hanno una sola porta e all'interno diversi ripiani e cassetti per la consevazione degli alimenti.

sono tra i più diffusi e usati. Hanno una sola porta e all'interno diversi ripiani e cassetti per la consevazione degli alimenti. Frigoriferi multiporta: sono più grandi rispetto ai modelli precedenti e possono essere anche ad incasso.

sono più grandi rispetto ai modelli precedenti e possono essere anche ad incasso. Frigoriferi combinati: hanno dimensioni maggiori rispetto ai modelli a doppia porta anche nella parte destinata al freezer.

hanno dimensioni maggiori rispetto ai modelli a doppia porta anche nella parte destinata al freezer. Frigoriferi side by side: sono i modelli più grandi e capienti. Dispongono di due o quattro ante e possono arrivare a superare i 600 litri.

