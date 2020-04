Smart working: idee per creare una postazione ufficio a casa

L'emeregenza Covid-19 ha portato molte aziende a rivalutare lo smart working.

Lavorare da casa è diventata, quindi, una necessità e non riguarda più soltanto i freelance, ma anche moltissimi dipendenti che dopo il lockdown sono stati costretti a proseguire il loro lavoro a distanza.

Per favorire lo smart working la parola d'ordine è organizzazione; quindi, è necessario creare una postazione ufficio, ossia un vero e proprio spazio home office dove dedicarsi appieno alle proprie attività lavorative.

Ma come creare un piccolo ufficio a casa? Ecco alcune idee di arredamento.

1. Allestire lo spazio

Scegli quale angolo della casa adibire a piccolo ufficio. Noi ti consigliamo di optare per un angolo del salotto, magari vicino alla finestra, dove poter inserire una scrivania, un computer, una sedia e una lampada. Ricorda che è fondamentale avere una postazione dedicata e già accessoriata con tutto l'occorrente.

2. Pianificare

Come accennato in precedenza, per rendere più agevole lo smart working c'è bisogno di organizzazione; quindi, procurati un'agenda o, ancora meglio, un planner da tavola dove trascrivere la to do list, gli appuntamenti e le conference call della giornata.

3. Illuminazione

Da non sottovalutare è l'illuminazione dell'ambiente, perché favorisce la concentrazione.

Per quanto riguarda il pc, è importante non avere una fonte di luce diretta verso lo schermo; infatti, la luce deve sempre arrivare di lato rispetto alla tua posizione.

Ovviamente, è bene posizionare la scrivania vicino la finestra in modo da sfruttare sempre la luce naturale.

4. Decorazioni

Decorare lo spazio ufficio con piante o frasi motivazionali renderà più piacevole la routine lavorativa.

Quindi, ti consigliamo di inserire sulla scrivania o sulle mensole delle piante, delle foto, delle candele oppure un bel bouquet di fiori freschi.

Un'altra idea originale è usare una lavagna dove trascrivere frasi motivazionali per accrescere autostima, coraggio e grinta:

"Fai quello che puoi, con quello che hai, nel posto in cui sei.” T. Roosevelt