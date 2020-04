Come vivere al meglio il balcone in quarantena

Avere un balcone o un terrazzo, a prescindere dalle dimensioni, è un enorme vantaggio soprattutto durante questo periodo di quarantena.

Stare sempre a casa può risultare noioso e a tratti avvilente, per cui disporre di uno spazio esterno dove prendere una boccata d'aria e rilassarsi al sole è davvero una fortuna.

Ma come facciamo a rendere il terrazzo vivibile e accogliente? Ecco alcune idee per arredare il balcone in modo semplice ed economico.

1. Piante e fiori

Il primo passo da fare è sistemare nei vasi dei fiori e delle piante, che aiuteranno a rendere lo spazio decisamente più accogliente e rilassante. Infatti, è stato dimostrato come essere circondati dal verde possa favorire il relax di corpo e mente, e infondere buon umore.

Se non avete il pollice verde potete optare per piante e fiori che non hanno bisogno di molte cure, come i gerani o le margherite; mentre se amate il giardinaggio potete piantare anche delle erbe aromatiche, come basilico, rosmarino, prezzemolo, o addirittura pomodori e fragole creando un vero e proprio orto urbano.

2. Arreda con sdraio e cuscini

Per rendere l'ambiente ancora più familiare e comfy, potete aggiungere una sdraio e dei maxi cuscini da disporre sul pavimento.

In questo modo creerete un angolo di relax tutto per voi dove prendere il sole o dedicarvi alla lettura.

In più, vi consigliamo di optare per delle nuance pastello, come azzurro, beige, bianco e grigio che infondo calma e tranquillità.

3. Inserisci un tavolo con le sedie

Se avete un balcone abbastanza ampio potete inserire un tavolo e delle sedie, meglio se in legno, dove poter pranzare e cenare durante l'estate.

Per creare maggiore intimità optate per una copertura in linea con l'arredamento, come ombrelloni o gazebo.

4. Inserite candele ed essenze

Per creare un'atmosfera ancora più rilassante potete inserire agli angoli del vostro terrazzo delle candele profumate e delle essenze, che renderanno l'ambiente molto più accogliente.