4 idee per arredare e decorare casa per Carnevale

Carnevale è il momento più divertente e colorato dell'anno, e organizzare una festa a casa per il divertimento e la gioia dei più piccoli è il modo migliore per trascorrere del tempo di qualità con i propri bambini.

Quindi, se avete intenzione di organizzare una festa in maschera, siete capitati nel posto giusto perché oggi vogliamo darvi 4 idee originali e creative per arredare e decorare casa per Carnevale.

Innanzitutto, il primo consiglio è di eliminare tutti quegli oggetti delicati e fragili che possono rompersi e cadere facilmente, in modo da creare uno spazio sicuro dove i bimbi possono muoversi in totale tranquillità.

Fatto questo via libera ai festoni di Carnevale: coriandoli, stelle filanti e palloncini colorati da spargere qua e là.

Ecco le nostre idee per arredare casa a Carnevale:

1. Decorare casa a Carnevale con le maschere fai da te

Le maschere di Carnevale sono perfette per addobbare la casa a tema.

Per realizzarle avrete bisogno delle classiche maschere in gesso da poter decorare e abbellire con i colori ad acqua.

Una volta realizzate le maschere di Carnevale potete appenderle alla parete, oppure disporle su mensole e librerie in modo da dare colore a tutto l'ambiente.

2. Arredare casa per carnevale: le idee golose

Carnevale è sinonimo di golosità e leccornie. Quindi, tra gli addobbi non possono mancare le caramelle da disporre come centro tavola all'interno di vasi in vetro, oppure è possibile realizzare una pignatta da appendere al soffitto e con la quale far divertire i bambini.

Inoltre, se disponete le caramelle all'interno di piccoli sacchetti in stoffa sono un bellissimo regalino da dare agli ospiti a fine festa.

3. Arredare casa per la festa di Carnevale con i lavori fai da te

Se siete amanti del fai da te, per Carnevale potete realizzare dei festoni colorati da appendere alla parete di casa.

Un'altra idea è realizzare con un cartoncino colorato le sagome degli animali, oppure l'impronta di mani e piedi, o ancora una ghirlanda di fiori da appendere all'ingresso di casa per accogliere i vostri piccoli ospiti.

4. Come decorare casa a carnevale con i palloncini e i coriandoli

Oltre ai festoni e alle caramelle, non è Carnevale senza coriandoli e palloncini.

Quindi, per abbellire la vostra casa via libera a palloncini colorati, coriandoli e stelle filanti.

Un'idea molto carina e di grande effetto è inserire una manciata di coriandoli all'interno dei palloncini; un modo semplice e divertente per creare delle decorazioni originali insieme ai vostri bimbi.