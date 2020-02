Visite gratuite in occasione della Giornata Internazionale della Donna

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Onda ha organizzato un’intera settimana, dal 6 al 9 marzo 2020, dedicata a controlli gratuiti per tutte le donne.

Durante queste giornate dedicate alla prevenzione saranno effettuati consulenze e colloqui, esami strumentali e conferenze; inoltre, saranno messi a disposizione di tutti info point e materiali informativi.

Per poter usufruire di screening e servizi gratis basta trovare la struttura ospedaliera che fa parte del Network Bollini Rosa.

L'obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare le donne sulle problematiche ginecologiche che caratterizzano le diverse fasi della vita femminile, in particolare il periodo della menopausa in cui avvengono profondi cambiamenti non solo fisici ma anche psico-emotivi.

Per conoscere e usufruire dei servizi offerti gratuitamente durante l'H-Open Weekend di Ginecologia (6-9 marzo 2020) e conoscere gli ospedali che partecipano a questa iniziativa basta cliccare qui, selezionando Regione / Provincia / Comune di riferimento.