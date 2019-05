Vaccini: cosa sono e perché è importante farli

I vaccini sono dei veri e prorpi farmaci contenenti tutti quei microrganismi causa di specifiche malattie infettive, come rosolia e morbillo. All'interno di questi medicinali, però, questi virus non sono infettanti, ma semplicemente vanno a stimolare una risposta da parte del nostro organismo.

Quindi, il vaccino scatena una reazione immunologica senza far insorgere la malattia; ed è proprio grazie a tutto ciò che, quando entriamo in contatto con il virus, non corriamo il rischio di infettarci perché, appunto, immuni.

Sul sito del Ministero della Salute è possibile consultare tutto il calendario vaccinale diviso per fasce di età.

Vaccini gratuiti e obbligatori per bambini dai 0 ai 6 anni

Anti-difterica : ciclo di base 3 dosi nel primo anno di vita e richiamo a 6 anni (obbligatoria per i nati dal 2001)

Anti-poliomielite : ciclo di base 3 dosi nel primo anno di vita e richiamo a 6 anni (obbligatoria per i nati dal 2001)

Anti-tetanica : ciclo di base 3 dosi nel primo anno di vita e richiamo a 6 anni (obbligatoria per i nati dal 2001)

Anti-epatite virale B : 3 dosi nel primo anno di vita (obbligatoria per i nati dal 2001)

Anti-pertosse : ciclo di base 3 dosi nel primo anno di vita e richiamo a 6 anni (obbligatoria per i nati dal 2001)

Anti-Haemophilus influenzae tipo b : 3 dosi nel primo anno di vita (obbligatoria per i nati dal 2001)

Anti-meningococcica B : 3 o 4 dosi nel primo anno di vita, a seconda del mese di somministrazione della prima dose (fortemente raccomandata per i nati a partire dal 2017)

Anti-rotavirus : 2 o 3 dosi nel primo anno di vita, a seconda del tipo di vaccino (fortemente raccomandata per i nati a partire dal 2017)

Anti-pneumococcica : 3 dosi nel primo anno di vita (fortemente raccomandata per i nati a partire dal 2012)

Anti-meningococcica C : 1° dose nel secondo anno di vita (fortemente raccomandata per i nati a partire dal 2012)

Anti-varicella : 1° dose nel secondo anno di vita e 2° dose a 6 anni (obbligatoria per i nati dal 2017)

Anti-morbillo : 1° dose nel secondo anno di vita e 2° dose a 6 anni (obbligatoria per i nati dal 2001)

Anti-parotite : 1° dose nel secondo anno di vita e 2° dose a 6 anni (obbligatoria per i nati dal 2001)

Anti-rosolia: 1° dose nel secondo anno di vita e 2° dose a 6 anni (obbligatoria per i nati dal 2001)

Vaccini obbligatori per gli adolescenti

Anti-difterica : richiamo (obbligatoria per i nati dal 2001)

Anti-poliomielite : richiamo (obbligatoria per i nati dal 2001)

Anti-tetanica : richiamo (obbligatoria per i nati dal 2001)

Anti-pertosse : richiamo (obbligatoria per i nati dal 2001)

Anti-HPV per le ragazze e i ragazzi (2 dosi nel corso del 12° anno di vita)

Anti-meningococcica tetravalente ACWY135 (1 dose)

Vaccini per adulti

Anti-pneumococcica nei 65enni

Anti-zoster nei 65enni

Anti-influenzale per tutte le persone oltre i 64 anni

Vaccinazioni gratuite ma non obbligatorie

anti-meningococcica B

anti-meningococcica C

anti-pneumococcica

anti-rotavirus

Per tutte le informazioni circa le vaccinazioni nella nostra città è possibile consultare il sito della Regione Puglia.