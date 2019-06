Nausea in gravidanza: 7 consigli utili

La nausea gravidica è un distrubo che accomuna la maggior parte delle donne in dolce attesa. Tale condizione, seppur debilitante per la futura mamma, non porta alcun richio per il bambino.

Soffrire di nausea e bruciori di stomaco è dovuto alla crescita dell'ormone della gravidanza, ossia il cosiddetto Beta-hCG il cui valore è indicativo di una gravidanza in corso.

Se non è possibile scampare a questa problematica del tutto naturale e fisiologica, è possibile alleviare la sensazione di fastidio. Scopriamo come:

1. Evita cibi troppo conditi e speziati

Un primo consiglio è prediligere pasti semplici con poco condimento, meglio se a crudo. Evitare le spezie che possono appesantire la digestione e optare per pietanze leggere sì, ma sazianti e gustose al tempo stesso.

2. Mangia poco e spesso

Un'altra regola per alzarsi da tavola senza la sensazione di nausea è fare piccoli pasti durante l'arco della giornata, sempre optando per cibi sani e leggeri, come frutta e verdura di stagione, legumi, carne ai ferri, frutta secca e yogurt. Da evitre cibi confezionati e processati, ricchi di sale e zuccheri.

3. Bevi molto

Un altro rimedio contro la nausea gravidica è l'idratazione. Bere almeno 2 litri di acqua al giorno in gravidanza è fondamentale per mantenersi idratate e in forma.

4. Zenzero

Lo zenzero aiuta la digestione, per questo è un ottimo rimedio naturale per alleviare la sensazione di nausea. Ti consigliamo di assumerlo sotto forma di tisana, oppure, masticarne qualche fettina fresca.

5. Camomilla

In tema di tisane, un altro rimedio anti-nausea è la camomilla, che può ridurre sia la nausea sia il vomito.

6. Non saltare mai la colazione

La colazione è il pasto principale e più importante, che non bisogna mai saltare soprattutto in gravidanza quando la nausea si fa sentire al mattino.

7. Riposati

Concediti momenti di relax e riposo, perché possono aiutarti a sentirti meglio e ad alleviare la sensazione di pensantezza di stomaco.

Ricorda che questo fastidio dura generalmente i primi tre mesi, per poi sparire in modo naturale. Nel caso in cui dovesse persistere e diventare eccessivo, ti consigliamo di parlarne con il tuo ginecologo di riferimento che saprà consigliarti su come procedere.