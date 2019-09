Forno a microonde: è rischioso per la salute?

Il forno a microonde rientra fra gli elettrodomestici più usati e presenti nelle case degli italiani.

Ormai da oltre vent'anni viene utilizzato per riscaldare gli alimenti che portiamo sulle nostre tavole; ma come funziona questo accessorio da cucina? Il forno a microonde scalda tramite l'interazione tra particelle di grassi e acqua dei cibi e i campi elettromagnetici che si formano dalle radiazioni propagate dal forno stesso.

Il forno a microonde fa male oppure no?

Fino a qualche tempo fa si riteneva che il forno a microonde fosse dannoso per la nostra salute; oggi, invece, è stato dimostrato che le radiazioni emesse dall'elettrodomestico non provacano nessun effetto collaterale sul nostro organismo, in quanto non vanno a intaccare il nostro DNA.

Sì, perché le radiazioni del forno a microonde non vanno assolutamente confuse con quelle che possono causare tumori e mutazioni genetiche; quindi, le radiazioni in questo caso non sono nocive, sono troppo basse e non ionizzanti.

Ma quali sono i rischi? Chi utilizza questo accessorio da cucina può incorrere più facilmente in intossicazioni o infezioni, in quanto le temperature del forno a microonde non riescono a eliminare eventuali batteri e germi presenti in alcuni alimenti crudi, come carne e pesce.

I vantaggi del forno a microonde

L'uso del forno a microonde ha anche diversi aspetti positivi, come:

lo scongelamento degli alimenti surgelati (se si scongela a temperatura ambiente c'è il rischio che la parte interna resti congelata, quella esterna si scongeli e quindi ci possano essere reazioni chimiche di alterazione);

mantiene il valore nutrizionale dei cibi freschi (tale valore si abbassa con la cottura classica, dove si raggiungono temperature più alte).

Se avete bisogno di un forno a microonde, ecco dove acquistarlo a Foggia:

Euronics Foggia - Centro Commerciale Mongoli in Viale degli Aviatori

MediaWorld in Strada Provinciale 76

Euronics Foggia Villaggio Artigiani in Viale degli Artigiani, 20/22

Euronics Point in Via Emilio Perrone, 23