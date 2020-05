I dolori muscolari possono avere diverse cause, come postura scorretta, sedentarietà e anche l'eccessivo stress.

Per mitigare questi fastidi si può ricorrere a diversi rimedi naturali efficaci e in grado di dare sollievo in poco tempo.

Quando, però, i dolori sono causati da traumi o persistono per diverso tempo è opportuno rivolgersi a un medico che saprà indicarci la corretta cura da seguire per evitare complicanze.

Ecco 4 rimedi naturali contro i dolori muscolari:

1. Sali di Epsom: uno dei rimedi più efficaci per alleviare i dolori ai muscoli è un bagno caldo con i Sali di Epsom, perché contengono solfato di magnesio che ha un effetto rilassante.

2. Arnica: tra i rimedi naturali più utilizzati non possiamo dimenticare l'arnica, sotto forma di gel, olio oppure pomata, da applicare sulla zona dolorante con movimenti circolari.

3. Artiglio del diavolo: oltre all'arnica, un’altra pianta efficace per i dolori muscolari è l’artiglio del diavolo; anch'esso è da applicare con lievi massaggi circolari sulla parte del corpo dolorante.

4. Magnesio: questo è un minerale fondamentale per il benessere dei muscoli, perché una carenza può provocare forti crampi. Il magnesio si può assumere con degli integratori, oppure attraverso alcuni cibi come il cioccolato fondente, i cereali integrali, i semi di sesamo e le noci.

Come prevenire i dolori muscolari

I dolori muscolari si possono prevenire se si segue uno stile di vita sano e attivo; quindi, è importante evitare la sedentarietà e svolgere ogni giorno un po' di attività fisica, anche una semplice camminata a passo sostenuto può rivelarsi efficace contro questi fastidi.

Anche la postura e lo stretching sono fondamentali per sentirsi bene e in forma. E' bene prestare attenzione a come appoggiamo la pianta del piede quando camminiamo e a come ci sediamo alla scrivania, perché spesso i dolori muscolari sono causati da una scorretta postura.

Infine, per evitare di stressare i nostri muscoli è importante seguire una corretta alimentazione bilanciata, variegata e ricca di tutti i nutrienti e sali minerali.