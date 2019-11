Coppette mestruali: cosa sono e come si usano

Le coppette mestruali sono un'alternativa ecologica ed economica ai classici assorbenti.

Si tratta di piccoli contenitori realizzati in silicone oppure in lattice, che bisogna inserire in vagina durante la mestruazione.

In Italia questi prodotti femminili non sono molto utilizzati, probabilmente perché ancora poco pubblicizzati e conosciuti.

Quindi, gli assorbenti classici e i tampax restano i prodotti più diffusi e usati dalla maggior parte delle donne. Ciò che distingue le coppette da quest'ultimi è che le coppette non assorbono, bensì raccolgono il sangue uterino.

Come usare le coppette mestruali

Contrariamente a quanto si pensa, le coppette assorbenti sono facili da usare. Vanno semplicemente inserite in vagina per andare a coprire la cervice e raccogliere il flusso mestruale.

Sono efficienti, comode e assolutamente discrete; ecco come usarle:

lavare accuratamente le mani

piegare la coppetta su se stessa in modo da inserirla facilmente

inserirla in vagina e svuotarla ogni 4 ore

sciacquare e asciugare dopo averla svuotata

Usare le coppette ha tanti vantaggi:

sono ecologiche: perché durature e riutilizzabili

sono economiche: una coppetta mestruale costa circa 12-20 €, ma può essere riutilizzata per molto tempo

sono comode e discrete

possono essere tenute anche durante la minzione

si possono usare sia al mare sia in piscina

Gli svantaggi invece sono:

possono scatenare allergie , soprattutto quelle in lattice

, soprattutto quelle in lattice sono sconsigliate a chi soffre di candidosi e altre infezioni intime

le prime applicazioni possono risultare scomode, in caso è possibile farsi aiutare dal ginecologo

sono sconsigliate anche in caso di vaginite e cervicite

Inoltre, si ricorda che non sostituiscono gli anticoncezionali e, in più, è importante sterilizzare la coppetta mestruale alla fine di ogni ciclo.