Sport a casa con i bambini: come tenersi in forma in quarantena

Fare sport in casa è possibile, anche con i bambini.

L'importante è avere spazio a sufficienza per muoversi in totale sicurezza e un pizzico di volontà e determinazione per restare in forma anche in quarantena.

L'emergenza Coronavirus ci costringe a stare chiusi in casa; ma chi l'ha detto che restare tra le quattro mura domestiche è deprimente e noioso? L'importante è cercare sempre qualcosa di nuovo e stimolante da fare, come ad esempio l'attività fisica.

Fare movimento anche stando a casa è importante, sia per restare in forma sia per divertirsi e passare del tempo di qualità; ma chi ha i bambini? Niente panico, perché ci sono tantissimi esercizi da poter fare con loro per divertirsi insieme e perdere peso dopo il parto.

Ecco alcuni esercizi da fare a casa con i più piccoli:

Crunch:

distesi su un tappetino con la schiena poggiata a terra, tenete il bimbo con le braccia distese davanti a voi. Sollevate le spalle tenendo gli addominali ben contratti. Tornate a terra e ripete l'esercizio.

Squat:

per fare gli squat dovete piegare le ginocchia mantenendo la schiena dritta e l'addome contratto. Le punte dei piedi devono rimanere leggermente rivolte verso l'esterno.

Potete effettuare questo esercizio mantenendo tra le braccia il vostro bambino in modo da rendere l'esecuzione più difficile e, di conseguenza, più efficace.

Push up o flessioni:

le flessioni o push up sono un esercizio molto completo, perché si allenano contemporaneamente braccia, spalle e addome. Ecco come eseguirle: mettetevi sdraiati a pancia in giù e cercate di sollevarvi, mantenendo le braccia vicine al corpo.

Se siete allenati potete eseguire l'esercizio con il vostro bimbo poggiato sulla schiena, in modo da aumentare il carico e l'intensità.

Corsa sul posto:

un esercizio aerobico molto efficace, la corsa sul posto vi permette di bruciare molte calorie, l'importante è eseguirla in modo intenso.

Per coinvolgere il vostro piccolo potete correre insieme, oppure se il vostro bimbo non riesce a camminare potete tenerlo in braccio e simulare una corsa sul posto, eseguendo movimenti più leggeri e meno veloci.