Sedentarietà: perché fa male e quali le possibili conseguenze sul corpo

La sedentarietà è ormai noto quanto sia dannosa per il corpo. Trascorrere ore e ore davanti al pc oppure davanti la televisione fa male alla mente e al fisico, ne risentono muscoli e ossa perché spesso si assume una postura scorretta.

Quindi, è fondamentale seguire un corretto stile di vita, quanto più possibile attivo in modo da mantenere le ossa sane e tonicità muscolare.

Se si lavora in smartworking è bene fare delle pause, assumere una postura adeguata e cercare di fare attività anche in casa.

Ma a cosa fa male la sedentarietà?

fa male alla schiena perché si è portati ad assumere una postura scorretta

fa male alla cervicale , perché si tende ad allungare il collo verso la tastiera e a sforzare le vertebre cervicali che restano per molto tempo in tensione

fa male alle gambe, che spesso a fine giornata risultano pesanti e gonfie a causa del ristagno dei liquidi e di una cattiva circolazione sanguigna

rende le ossa più fragili, perché uno stile di vita poco attivo favorisce l’osteoporosi

rende i glutei poco tonici perché non vengono mai stimolati

si perde tonicità nella zona dell’addome che resta sempre molto rilassata

Per limitare i danni si consiglia di fare sempre delle piccole pause per rinfrescare la mente e distendere i muscoli.

Inoltre, si possono fare dei semplici esercizi di stretching e allungamento a fine giornata in modo da riattivare la circolazione; è opportuno alternare la posizione seduta a quella in piedi, oppure, lavorare stando seduti su una fitball, in modo tale da tenere la schiena dritta e l'addome ben contratto.

Infine, è importante stare seduti in modo corretto con le spalle e il collo rilassati, la schiena ben appoggiata alla sedia e le braccia vicino al corpo.