Salto della corda: perché fa bene e quali sono i benefici

Il salto con la corda è una delle attività sportive che sta avendo maggiore successo.

Il motivo è presto detto; si tratta di uno sport che non richiede troppi attrezzi, basta semplicemente una corda e un abbigliamento sportivo; in più, può essere praticato ovunque, sia in palestra sia all'aperto.

A chi è rivolto? Questa attività è adatta a tutti, donne, uomini e anche bambini, perché oltre a tonificare è anche molto divertente.

I benefici del salto con la corda

Saltare la corda non è semplice, per imparare bisogna allenarsi ed essere costanti. Una volta imparato, però, non si dimentica; un po' come andare in bicicletta.

Questa nuova disciplina sportiva ha enormi benefici sul nostro corpo:

fa dimagrire, in soli 15 minuti si possono bruciare all'incirca 200 Kcal

tonifica i muscoli delle gambe e dei glutei

rinforza i muscoli delle braccia e delle spalle

snellisce i polpacci

migliora la postura

aumenta la massa muscolare

migliora l'equilibrio

rinforza la parete addominale

Oltre a tutti questi benefici, praticare il salto della corda è economico perché può essere praticato ovunque. Cosa occorre? Solo una corda, scarpe da ginnastica e una tuta.

Inoltre, è uno sport completo, in quanto sollecita tutti i muscoli del corpo; ma non è tutto perché la corda favorisce la circolazione sanguigna, migliorando il ritorno venoso, rinforza il cuore, migliora la respirazione e ha un'azione contro la cellulite e le adiposità localizzate.