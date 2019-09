Le posizioni yoga da provare a casa

Il ritorno dalle vacanze è sempre un po' traumatico, e per affrontare al meglio i ritmi incalzanti della quotidianità non c'è niente di meglio che praticare un po' di sport. L'attività fisica è, infatti, un toccasana per il nostro benessere psicofisico e tra le discipline più utili ed efficaci a eliminare stress e ansia troviamo lo yoga.

Chi non ha tempo di andare in palestra, l'home fitness rappresenta la soluzione ideale. Ecco 4 facili posizioni yoga da fare comodamente a casa.

1. Posizione della mezza luna - Ardha Chandrasana

Questa posizione rinforza le caviglie, le cosce, la colonna vertebrale e l’addome, migliora la coordinazione e l’equilibrio, allevia lo stress e favorisce la digestione.

Per eseguire la posizione della mezza luna, mettiti in piedi e divarica le gambe; poi, solleva le braccia portandole in linea con le spalle. Inclina leggermente il torso a sinistra mentre alzi la gamba destra dal suolo; poi poggia la mano sinistra sul pavimento. In questa posizione, i punti d’appoggio sono il piede e la mano sinistra. La gamba destra deve rimanere allineata con il corpo, il braccio destro perpendicolare al suolo e la testa rivolta verso l’alto.

2. Posizione del triangolo ruotato - Parivrtta Parsvakonasana

Anche questa posizione yoga apporta numerosi benefici: tutte le asana con torsione, infatti, sono l’ideale per migliorare la salute della colonna vertebrale e al tempo stesso favorire una respirazione più consapevole e profonda.

Per eseguire la posizione del triangolo ruotato dovrai poggiare le ginocchia al suolo. Solleva la gamba destra e portala avanti, poi poggia la pianta del piede al suolo; anche le dita del piede sinistro serviranno da appoggio. Unisci le mani davanti al petto, con i gomiti rivolti all’esterno. Adesso è il momento di eseguire la torsione vera e propria: gira il torso verso destra e poggia il gomito destro sulla coscia. La testa è sostenuta dalle mani e il gomito sinistro supera l’altezza della testa.

3. Posizione della barca - Navasana

La posizione della barca rinforza gli addominali, i fianchi e le spalle; tonifica le braccia, migliora la coordinazione, l’attenzione e la concentrazione e favorisce il buon funzionamento degli organi interni.

Esistono diverse varianti di questa asana, ma quella più comune si esegue in questo modo: siediti sul tappetino con la schiena dritta e le gambe in avanti; poi, piega leggermente le ginocchia e poggia le piante dei piedi al suolo. Mentre alzi le gambe, solleva poco alla volta anche il tronco. Nella posizione finale, le gambe sono in diagonale rispetto al suolo, come le braccia che devono essere posizionate davanti al corpo. La testa e il torso sono dritti e in tensione, così come le cosce.

4. Posizione della sedia - Utkatasana

La sedia è una posizione yoga che permette di bruciare grassi e calorie velocemente; allo stesso tempo tonifica gambe e glutei, rinforza la schiena, allena l’equilibrio e corregge i piedi piatti.

Per eseguire quest’asana, dovrai metterti in piedi, con le gambe unite. Alza le braccia e allungale sopra la testa, con le dita che puntano in alto, poi piega leggermente le ginocchia, portando in fuori i glutei con le spalle all’indietro. Infine, piega la testa all’indietro in modo da guardare il soffitto.

I centri yoga e le palestre a Foggia:

ASD AKY Yoga Foggia in Viale Cristoforo Colombo, 84

Associazione Antara Artiolistiche in Via Girolamo Calvanese, 24

Studio Fitness in Viale Francia, 30

Palestra California in Via Luigi Pinto