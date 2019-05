Pilates: cos’è e quali i benefici, consigli su Foggia

Il pilates è una disciplina sportiva che, come lo yoga, sta riscuotendo un enorme successo in quanto dà tanti benefici a livello articolare e muscolare, ma anche a livello spirituale.

Perfetto per gli atleti professionisti ma anche per chi è alle prime armi con lo sport e desidera rimettersi in forma, abbandonando uno stile di vita sedentario.

Chi pensa sia uno sport noioso si sbaglia di grosso, perché il pilates include più di 500 esercizi differenti, durante i quali si presta molta attenzione alla respirazione e al core, ossia la zona addominale.

Che cos’è il pilates

Una lezione di pilates dura all’incirca 50 minuti e può essere svolta con l’ausilio di macchinari specifici oppure a corpo libero.

Esistono tante diverse varianti, come il pilates con palla, il pilates aereo e il pilates ring, che prevedono l’uso di attrezzi, come ad esempio la fitball.

Durante una lezione tutti gli esercizi vengono ripetuti più volte, in modo lento e preciso, concentrandosi sull’inspirazione e l’espirazione.

Il pilates si basa su:

la concentrazione: è l’aspetto principale di questa disciplina, secondo cui i muscoli reagiscono meglio solo quando la mente è concentrata

è l’aspetto principale di questa disciplina, secondo cui i muscoli reagiscono meglio solo quando la mente è concentrata la respirazione: altro punto fondamentale per il legame fra corpo e mente-spirito

altro punto fondamentale per il legame fra corpo e mente-spirito la precisione e il controllo: ogni movimento va eseguito in modo molto lento per sviluppare al meglio la coordinazione

ogni movimento va eseguito in modo molto lento per sviluppare al meglio la coordinazione la fluidità: tutti i movimenti devono essere fluidi e ripetuti all’unisono in modo continuo

Tutti i benefici del pilates

Il pilates ha enormi benefici sul corpo e sulla mente, scopriamoli insieme:

rinforza i muscoli dell’addome

migliora l'elasticità

migliora la postura

rinforza tutta la muscolatura

allevia i dolori lombari e cervicali

favorisce la circolazione

libera dallo stress e dall'ansia

Per iniziare a praticare pilates non vi sono controindicazioni, l’importante è sottoporsi sempre a una visita medica sportiva. Per le donne in gravidanza si consiglia di consultare il proprio ginecologo, prima di approcciarsi a questa disciplina; mentre per rimettersi in forma dopo il parto occorre attendere almeno due mesi.

Ecco alcuni centri di pilates a Foggia:

Studio di Gyrotonic e Pilates in Corso Vittorio Emanuele II, 8

Mondo Pilates A.S.D. in Viale Michelangelo, 177

Studio Fitness in Viale Francia, 30

The Pilates Studio in Corso del Mezzogiorno, 178-180-182