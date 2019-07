Nordic Walking: cos'è e quali i benefici

Il termine Nordic Walking sta a indicare la camminata con i bastoncini; un'attività sportiva che fino a qualche tempo fa era relegata all'ambito degli sport da montagna, ma che oggi ha avuto un enorme successo tanto da essere pratica sia in città sia al mare.

Un sport completo perché permette di allenare contemporaneamente sia braccia sia gambe; in più, il Nordic Walking aiuta a eliminare il grasso localizzato, tonificare i muscoli, migliorare la circolazione e abbassare i livelli di stress e ansia.

Ora non resta che scoprire nello specifico tutti i benefici di questa attività sportiva.

1. Aiuta a dimagrire

Praticare Nordic Walking aiuta a perdere peso e a eliminare gli inestetismi della cellulite, in quanto migliora e stimola la circolazione sanguigna. Inoltre, è stato scientificamente dimostrato che in 40 minuti di camminata veloce con i bastoncini si consumano le stesse calorie di una corsa a ritmo blando.

2. Previene l'osteoporosi e rafforza le articolazioni

Il Nordic Walking è un'attività a basso impatto e intensità, per cui a differenza del running non influisce negativamente sulle articolazioni. Inoltre, chi pratica questo sport avrà enormi benefici sulla postura e sul metabolismo osseo e, di conseguenza, sull'osteoporosi.

3. Sviluppa la coordinazione

La camminata con le bacchette favorisce la coordinazione di braccia e gambe, l'equilibrio e stimola la forza e la resistenza fisica.

4. Rinforza il sistema cardiocircolatorio

Questo tipo di camminata rappresenta l'esercizio più utile per rinforzare il sistema cardiocircolatorio in quanto aumenta la frequenza cardiaca permettendo, così, una maggiore ossigenazione del sangue.

5. Rassoda i muscoli

Nonostante si tratti semplicemente di una camminata, il Nordic Walking ha un enorme effetto tonificante sui muscoli delle braccia, delle gambe e dei glutei.

6. Efficace anti stress

Così come la maggior parte delle attività sportive, anche la camminata con l'ausilio dei bastoncini è un ottimo anti stess. Considerato al pari dello yoga, perché favorisce la meditazione, permette di scaricare le tensioni e allontanare i pensieri negativi.

Dove praticare Nordic Walking a Foggia

Se volete avvicinarvi a questo sport, ecco dove praticarlo in città:

Parco Karol Wojtyla: situato in centro e non lontano dalla stazione, il parco è perfetto per chi desidera allenarsi all'aperto nella natura.

Pista Ciclabile Sud Ovest: oltre alla bicicletta questa pista è perfetta per la camminata con i bastoncini.

Lungomare: il lungomare di Manfredonia, non distante da Foggia, è il luogo perfetto per praticare Nordic Walking tra il blu del mare e il verde del Parco Nazionale del Gargano.