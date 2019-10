Quante calorie si bruciano con le pulizie?

Avere uno stile di vita attivo è fondamentale per il benessere di corpo e mente. Purtroppo non si ha sempre tempo a disposizione per andare in palestra o per una corsetta al parco, e allora come fare per mantenersi in forma?

Niente paura, perché con le pulizie domestiche riuscirai a bruciare le calorie in eccesso e, perché no, a perdere anche qualche centrimetro di troppo.

Quindi, è ora di dedicarsi alla pulizia della casa. La nuova frontiera dell'home fitness!

Lavare i pavimenti: pulire i pavimenti di casa è un ottimo esercizio per allenare braccia e gambe. Si ritiene, infatti, che in una sola ora si arrivino a bruciare circa 150 Kcal.

Stirare: una delle attività più odiate, ma potrebbe diventare una delle tue preferite perché in una sola ora si consumano più di 160 calorie; in più, è un'attività perfetta per tonificare i muscoli delle braccia.

Spolverare: la polvere è la nemica numero uno della nostra casa, si accumula sempre e ovunque. Spolverando mobili e mensole, però, riuscirai a bruciare 30 calorie ogni 15 minuti.

Passare l'aspirapolvere: dopo aver lavato a terra, passa l'aspirapolvere che ti permetterà di consumare un centinaio di calorie.

Pulire i vetri: un'altra attività molto faticosa è la pulizia dei vetri, ma in una sola ora si arrivano a consumare più di 300 Kcal. Un esercizio perfetto per tonificare braccia, spalle e dorso.

Lavare il bagno: lavare il bagno non è mai stato così piacevole; basta pensare che in un'ora si posso consumare più di 250 calorie. In più, oltre ad allenare le braccia, puoi tonificare gambe e glutei a suon di squat.

Lavare i piatti: pulire i piatti fa consumare circa 100 calorie; quindi è giunto il momento di dire addio alla lavastoviglie.