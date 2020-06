Barre workout: per un fisico tonico e scolpito

Barre workout è un nuovo tipo di allenamento che trae ispirazione dalla danza classica.

Questa nuova disciplina sportiva permette di allenare tutto il corpo, andando a tonificare e allungare tutta la muscolatura, in particolar modo quella delle gambe e dei glutei.

Barre è perfetto per chi desidera snellire e tonificare, senza ingrossare troppo la muscolatura; infatti, tutti gli esercizi si svolgono a corpo libero senza l’uso di pesi e bilancieri. Quindi, per iniziare questo sport occorre solo tanta volontà e un abbigliamento sportivo idoneo e comodo.

Barre workout: benefici

Come tutti gli sport anche il barre ha molti benefici non solo a livello muscolare, ma anche sulla postura.

Per quanto riguarda la muscolatura, questo tipo di allenamento è molto efficace perché consente di far lavorare contemporaneamente diversi distretti muscolari, come gambe, polpacci e addominali, andando così ad aumentare i battiti cardiaci e, di conseguenza, il dispendio calorico.

Praticare barre con costanza favorisce un aumento della massa magra e, soprattutto, rende i muscoli più forti grazie alle continue ripetizioni e contrazioni isometriche che caratterizzano ogni esercizio.

Questo sport può essere praticato da tutti, perché non richiede esperienza nel campo della danza classica.

Per chi desidera perdere peso, però, barre non è propriamente lo sport più indicato, in quanto non essendo una disciplina aerobica non è abbastanza intensa per il cuore; quindi, a differenza della corsa o del G.A.G., questa attività sportiva è più indicata per chi desidera tonificare e migliorare la forza e la resistenza muscolare.