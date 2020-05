Talloni screpolati: cause e rimedi per piedi a prova di estate

I talloni screpolati sono uno dei problemi estetici più comuni e diffusi, che con l’estate alle porte non è più possibile trascurare.

Quindi, se si vogliono finalmente indossare le scarpe aperte e i sandali, che fino a ieri erano riposti nell’angolo più remoto della scarpiera, è bene prendersi cura anche dei piedi. Come? con una bella pedicure, in modo da eliminare gli antiestetici talloni screpolati.

Le cause dei talloni screpolati

I talloni screpolati possono avere diverse cause, dalle più banali come lo sfregamento continuo con le scarpe, a quelle più serie come diabete, psoriasi e disturbi ormonali.

Tra le cause più comuni troviamo il caldo e la sabbia che sfregando contro la pelle possono provocare screpolature e secchezza; mentre, tra le cause di carattere medico segnaliamo il diabete, disturbi ormonali, psoriasi, piede piatto e sovrappeso.

Oltre alla secchezza della pelle, se trascurati i talloni screpolati possono scaturire in spaccature e tagli profondi.

Rimedi ai talloni screpolati

Per eliminare questo problema è opportuno fare la pedicure dall’estetista o a casa. Vediamo come.

Si inizia con il classico pediluvio con acqua tiepida e bicarbonato, al quale si può aggiungere qualche goccia di olio essenziale a piacere.

Dopo aver ammorbidito tutta la parte, bisogna asciugarla delicatamente con un panno per poi procedere con la pietra pomice, che servirà a eliminare la pelle secca e le cellule morte. Per concludere la pedicure fai da te a casa si può massaggiare il piede con una crema nutriente e idratante.

Per evitare il ripetersi di questo problema, si consiglia di effettuare il trattamento almeno una volta al mese in combinazione con una maschera e uno scrub specifico per piedi.