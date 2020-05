Struccanti naturali: 3 ricette fai da te facili e veloci

Rimuovere il make up a fine giornata è fondamentale per il benessere della pelle. Un'azione semplice, che a volte può risultare noiosa ma altrettanto fondamentale per far respirare l'epidermide, idratarla ed eliminare tracce di trucco e impurità, che possono causare punti neri, imperfezioni e brufoletti.

In commercio vi sono tantissime tipologie di struccanti, dal classico latte detergente all'acqua micellare, ma per le pelli più sensibili e delicate è possibile ricorrere a struccanti naturali, biologici e fai da te.

Ecco tre ricette semplici e veloci per realizzare struccanti naturali efficaci.

Olio di cocco puro

Un ingrediente naturale e delicato tra i più usati nel mondo della cosmesi è l'olio di cocco. Usarlo come struccante è facilissimo, perché basta applicare una piccola quantità su un dischetto levatrucco o sulle mani e massaggiare con movimenti circolari per qualche minuto.

Per togliere tutti i residui basta sciacquare abbondantemente con acqua e procedere con una spugnetta umida, in questo modo la pelle è pronta a ricevere il tonico e la crema notte specifica.

Latte detergente allo yogurt

Un altro struccante naturale è con lo yogurt, dall'azione idratante ed emolliente. Come prepararlo? Ecco l'occorrente:

1 cucchiaio abbondante di yogurt bianco intero

50 ml di acqua

1 cucchiaino di miele

Per realizzare questo struccante occorre semplicemente mescolare insieme tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo da applicare sul viso asciutto e rimuovere con un dischetto di cotone.

Olio mandorle e acqua di rose

Oltre all'olio di cocco, un altro struccante naturale e biologico è l'olio di mandorle, idratante, calmante e nutriente, da diluire insieme a un po' di acqua naturale o dell'acqua di rose delicata.

Una volta creato lo struccante naturale si può procedere con la rimozione del make up, applicando una piccola quantità di prodotto su un batuffolo di cotone e massaggiando sul viso.