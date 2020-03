Sopracciglia: come prendersene cura e stimolare la ricrescita

Le sopracciglia incorniciano il viso e donano intensità allo sguardo.

E' importante prendersene cura, pettinandole e utilizzando prodotti specifici per favorirne la ricrescita soprattutto se si è ecceduto con la depilazione.

Cosa usare per stimolare la ricrescita

I primi prodotti efficaci per favorire la ricrescita delle sopracciglia sono gli integratori naturali a base di biotina, essenziale non solo per la crescita di peli e capelli, ma anche per il benessere della pelle e delle unghie.

Se preferite usare prodotti facilmente reperibili a casa, vi consigliamo di fare scorta di oli naturali come l'olio di ricino, l'olio di oliva e l'olio di mandorle dolci, che grazie alla vitamina E favoriscono la ricrescita.

Vi consigliamo di utilizzare oli bio e spremuti a freddo, da applicare sulla zona interessata massaggiando delicatamente.

Un altro olio da poter usare è quello di cocco, oppure, una crema all'aloe vera perché grazie alla sua azione stimolante sui follicoli favorisce la ricrescita dei peli.

Infine, un altro metodo per prendersi cura delle sopracciglia è effettuare uno scrub almeno una volta a settimana, in modo da eliminare le cellule morte e favorire la circolazione e il rinnovamento cellulare.

Lo scrub può essere effettuato anche con prodotti casalinghi, ad esempio per un'azione esfoliante potete mescolare dello yogurt con un po' di miele e di zucchero, massaggiate delicatamente per qualche minuto e risciacquate.