Smagliature: come ridurle con prodotti naturali

Le smagliature sono imperfezioni della pelle, il cui aspetto ricorda molto le cicatrici.

Eliminare le smagliature non è sempre facile, a meno che non si procede con trattamenti specifici; se non si ha voglia o tempo si può sempre ricorrere a prodotti naturali in grado di attenuarle e renderle meno evidenti.

Le smagliature nascono per vari fattori; innanzitutto la genetica, perché alcune persone sono più predisposte ad averle rispetto ad altre, anche un eccessivo e repentino dimagrimento può portare alla comparsa delle smagliature soprattutto sulle cosce, sulle braccia e sul seno.

Per combattere le smagliature è necessario praticare sport e avere uno stile di vita sano e attivo, seguire un’alimentazione equilibrata e prendersi cura della pelle con creme e oli per mantenerla elastica e idratata.

Ecco 4 prodotti naturali per ridurre le smagliature.

Olio di argan

Uno dei rimedi naturali più usati e apprezzati, perché ha un alto potere idratante e nutriente. L’olio di argan è un grandissimo alleato contro le smagliature, in quanto idrata in profondità e dona tono ed elasticità alla pelle anche quella più secca e disidratata.

Questo prodotto va applicato almeno una volta al giorno e massaggiato con movimenti circolari sulle zone più critiche, fino a completo assorbimento.

Olio di mandorle

Sempre in tema di oli naturali, non possiamo non parlare dell’olio di mandorle dolci spremuto a freddo.

Ottimo per contrastare la comparsa delle smagliature, ma anche per ridurre quelle già presenti, l’olio di mandorle è nutriente, emolliente e idratante, lascia la pelle setosa e morbida; un prodotto perfetto anche da usare anche in gravidanza.

Gel di aloe vera

Un altro prodotto naturale per contrastare le smagliature è il gel di aloe vera, che rende la pelle più morbida, idratata e compatta. Questo prodotto può essere usato anche per realizzare uno scrub corpo naturale in combo con il sale grosso da cucina, dall'effetto tonificante e drenante.

Burro di karitè

Il burro di karitè è un ottimo prodotto antismagliature, perché nutre in profondità e rende la pelle elastica e soda. Applicato quotidianamente sulla pelle asciutta dona una piacevole sensazione di idratazione e compattezza all’epidermide.