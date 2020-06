Come scegliere il fondotinta: beauty tips per un make up perfetto

Il fondotinta è uno dei prodotti make up più importanti, perché uniforma l’incarnato e copre eventuali imperfezioni.

Scegliere il fondotinta perfetto per il proprio tipo di pelle non è semplice, in quanto bisogna prestare attenzione a diversi fattori, come il colore e il sottotono della pelle.

Ecco alcuni beauty tips per riuscire a scegliere il prodotto migliore.

Come scegliere il fondotinta giusto

Il primo step per scegliere il prodotto migliore è guardare il colore del proprio incarnato; in base a questo è opportuno optare per un fondotinta tono su tono oppure di un colore leggermente più chiaro rispetto alla pelle.

Prima di acquistare il fondotinta si possono fare delle prove con i tester, trasferendoli sulla parte interna del polso, dove la pelle risulta essere più chiara, in modo da osservare il sottotono.

In caso di sottotono caldo il fondotinta deve essere dorato, mentre in caso di sottotono freddo è meglio optare per una tonalità tendente al rosato, al contrario se il sottotono è neutro il fondotinta migliore è sui toni del beige.

Come scegliere la texture dei fondotinta

Oltre alla tonalità è opportuno valutare anche la texture migliore per la propria tipologia di pelle.

I fondotinta compatti sono perfetti in caso di pelle con discromie o imperfezioni evidenti, perché garantiscono una maggiore coprenza; mentre, quelli fluidi dalla texture leggera vanno bene per qualsiasi tipologia di pelle, anche quelle più mature in quanto non creano un effetto maschera, al contrario i fondotinta minerali in polvere sono più indicati per le pelli sensibili perché sono leggeri, hanno la consistenza della cipria, e non vanno a occludere i pori lasciando respirare la pelle.