Quale outfit sfoggiare a un matrimonio estivo? Consigli su look e accessori.

Come vestirsi a un matrimonio, se sei stata invitata? L'impresa non è semplice, soprattutto se vuoi fare bella figura e non sbagliare nulla: l'abbigliamento e gli accessori sono ovviamente fondamentali, e devono essere glamour ed eleganti ma senza esagerare.

Ecco perché, per un evento così importante, è bene fin da subito fare un veloce ripasso di ciò che si può e ciò che non si può indossare per le cerimonie dell’estate 2019.

La scelta del look

Chi deve partecipare ad un matrimonio tradizionale, senza temi o dress code, spesso non sa cosa indossare, e l’outfit disastro è sempre dietro l’angolo. Le regola base da cui partire per scegliere l’abito giusto è: mai oscurare la sposa senza rinunciare allo stile personale.

Per la scelta del look poi, moltissimo dipenderà dall’orario della cerimonia: se questa si svolge al mattino, potrai essere più informale ma sempre elegante, indossando, ad esempio, un completo pantalone o una camicia di seta con longuette. Il cocktail dress, invece, è certezza assoluta per un matrimonio estivo di pomeriggio, come anche la jumpsuit, perfetta alternativa chic. Per chi è invitata ad una cerimonia al mare o in spiaggia, la scelta del look da cerimonia 2019 è super easy: abiti freschi e sbarazzini con scarpe basse.

Se non sei la testimone di nozze o la damigella, puoi considerarti più libera di vestire come vuoi: sempre nei limiti della discrezione e dell'eleganza, un'invitata può infatti scegliere un vestito più fantasioso, o leggermente meno formale. Via libera quindi ai vestiti a sacchetto, anche con bretelle sottili, a patto che non siano troppo corti o scollati, e, se hai scelto di indossare un abito corto o comunque non lungo fino ai piedi, ricorda di preferire una tinta discreta, o una fantasia floreale che renda più delicato l'insieme.

L'idea di fondo, nello scegliere il tuo outfit da matrimonio, è sempre quella di mantenere una certa sobrietà ed eleganza: vietati, quindi, i vestiti troppo scollati o troppo corti.

Il vestito: corto o lungo?

Tra gli abiti da cerimonia, quello lungo è di certo quello di maggiore effetto, ma è bene sapere che non è adatto a qualsiasi occasione. Se si tratta di una cerimonia serale, sia essa informale o formale, l’abito lungo è la scelta più indicata.

I vestiti corti, sotto o ad altezza ginocchio, sono invece, più versatili e indicati per le cerimonie di giorno, sempre che non si tratti di un’occasione molto elegante, nel qual caso è d’obbligo indossare un vestito che arrivi almeno a metà polpaccio. Ti ricordo inoltre che, secondo le regole del galateo, se si partecipa a eventi di rilievo il proprio abito dovrà sempre superare il ginocchio in lunghezza.

I colori

Per le cerimonie che si svolgono di giorno, i colori dovranno essere chiari e soft, perché lo scuro, compreso il nero, potrà essere indossato solo di sera, con abiti lunghi o che scoprono spalle e gambe (anche se, durante la celebrazione, è d'obbligo coprirsi con scialli e stole). Colori chiari quindi, o comunque discreti, come il rosa quarzo o il blu serenity, puntando magari ad osare un po' di più con borse e scarpe da cerimonia.

Le nuove tendenze moda 2019 per gli abiti da cerimonia spaziano dal look monocromatico nei toni decisi agli abiti pastello, dalla stampa floreale al pizzo, raso e seta. Assolutamente vietati i vestiti bianchi o, comunque, a tinte unite chiare, troppo simili all’outfit della sposa, unica vera protagonista dell’evento, ma no anche al rosso, all’oro e al viola.

Gli accessori da cerimonia

Se con il vestito è meglio mantenersi sobrie, visto che la protagonista è la sposa, con gli accessori da cerimonia come borse e scarpe si può osare un po' di più.

Le tinte neutre come il grigio o quelle pastello possono accompagnarsi a scarpe sexy come i sandali, anche dorate o argentate. Cerca di evitare il total look e prova a giocare con gli abbinamenti, indossando, ad esempio, delle décolleté argentate sotto un vestito rosa chiaro, o dei sandali con i tacchi alti sotto un completo tailleur.

Lo stesso vale per le borse, ricordando che la borsa di un'invitata a un matrimonio deve essere piccola, discreta ed elegante. L'ideale è scegliere una borsa da sera, indicata per una cerimonia, come una pochette o una mini bag alla moda. Puoi scegliere di abbinare il tuo look con una clutch gioiello, una borsa rigida impreziosita da glitter e decori. L'effetto luce vale anche se scegli una mini bag a tracolla, come quelle di seta o raso con applicazioni preziose.