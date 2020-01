Olio di mandorle dolci in gravidanza: benefici e proprietà

La gravidanza è uno dei momenti più belli e, al tempo stesso, delicati della vita di una donna; quindi, prendersi cura di sé e del proprio corpo è il primo passo verso una gestazione felice e serena.

Durante tutti i nove mesi il corpo femminile cambia radicalmente di settimana in settimana, soprattutto la pelle della pancia è sottoposta a mutamenti repentini.

Infatti, diventa più secca e tesa, e in più man mano che cresce il feto perde di elastcità; per tale ragione è importante mantenerla idratata per nutrirla, e contrastare la comparsa delle antiestetiche smagliature.

Uno degli alleati delle mamme è l'olio di mandorle dolci, meglio se biologico e spremuto a freddo.

I benefici dell'olio di mandorle

Conosciuto e apprezzato per la sua straordinaria delicatezza, l'olio di mandorle è ricco di proteine, glucidi, sali minerali, vitamina A e del gruppo B. Inoltre, è adatto a tutti i tipi di pelle, anche le più delicate perché è protettivo, lenitivo, addolcente ed emolliente.

Perfetto per le donne in dolce attesa, ma anche per nutrire la pelle dei più piccoli, per curare arrossamenti, e prevenire l'invecchiamento cutaneo.

Gravidanza: quando e dove applicare l'olio di mandorle

Durante i nove mesi di gestazione è fondamentale idratare la pelle della pancia, in modo da contrastare l'insorgere delle smagliature.

E' bene iniziare sin da subito, infatti anche se nei primi tre mesi la pancia ci sembra ancora piccola, in realtà tutto sta cambiando sia dentro sia fuori.

Vi consigliamo di applicare l'olio di mandorle dolci almeno due volte al giorno, al mattino e alla sera, meglio se sulla pelle leggermente umida dopo la doccia.

Ecco come fare:

applicate una generosa quantità su pancia e fianchi

massaggiate delicatamente con movimenti circolari fino a completo assorbimento

potete applicarlo anche su seno e cosce, in modo da favorire l'elasticità cutanea

Usi cosmetici dell'olio di mandorle dolci

L'olio di mandorle dolci non è solo indicato per le donne in gravidanza. Può essere utilizzato da tutti, perché si presta a svariati utilizzi in ambito cosmetico: