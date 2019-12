Il Manfredi Regio Hotel inaugura la nuova SPA

Una vera e propria rivoluzione “di forma e di sostanza” che porta Manfredi Wellness tra le SPA d’eccellenza e all’avanguardia a livello nazionale e che costituisce un importante valore aggiunto per coloro i quali scelgono Manfredonia, il Gargano e la Puglia come meta del proprio viaggio, tutto l’anno, ed in particolar modo nei periodi destagionalizzati. Manfredi Wellness può diventare col tempo un punto di riferimento anche per gli ospiti locali che intendono vivere un’esperienza innovativa, efficace e totalizzante per il benessere psico-fisico.

Cascata del Ghiaccio, Stanza del Sale, Water Paradise: alternando i differenti stimoli che elementi come acqua, sale, fuoco e ghiaccio rilasciano, si può raggiungere un livello di piacevole benessere che dura nel tempo. Ad essi si associano precisi trattamenti corpo che Manfredi Wellness è in grado di offrire.

La Cascata di Ghiaccio. Il ghiaccio prodotto dalla cascata, simile alla neve, può essere raccolto e applicato direttamente su polsi e caviglie o distribuito sugli arti inferiori e superiori, in modo da attivare il lavoro di vasi sanguigni e capillari, soprattutto dopo sedute in sauna o in bagno turco.

La Stanza del Sale. La terapia del sale ha dimostrato di alleviare i problemi respiratori: il sale è in grado di penetrare il sistema respiratorio, di alleviare bronchiti, asma e allergie.

Water Paradise (docce emozionali). I getti dei soffioni alternano in automatico il piacere di tre differenti docce, diverse per calore, colore e aroma, avvolgendo l’ospite in un abbraccio di benessere.

Nuova Sala Relax con Tisaneria. Un nuovo ambiente dove prendersi il proprio tempo sorseggiando delle rigeneranti tisane.

La grande novità è ZEROBODY, la tecnica di rilassamento profondo attraverso il galleggiamento in acqua. Zerobody unisce gli straordinari benefici fisici e mentali dell’assenza di gravità: il corpo resta sospeso su 400 litri di acqua calda senza alcun contatto con il liquido grazie ad una morbida membrana. Il sistema nervoso centrale è liberato da ogni stimolo esterno e il cervello può esprimere tutto il suo straordinario potenziale, mentre il corpo si rilassa e rigenera.

Tra i servizi confermati ci sono: la Vasca Idroterapica Riscaldata (rinnovata), con getti di acqua per il massaggio cervicale e plantare, la Sauna (rinnovata), un classico intramontabile che offre benefici tramite il calore in un ambiente ristretto, il Bagno di Vapore, altro classico per un’esperienza di depurazione epidermica e respiratoria grazie al vapore.

Per informazioni e prenotazioni in qualsiasi momento presso il front desk o contattando il numero 0884530122 http://www.regiohotel.it/it/vacanze-e-benessere/centro-benessere/