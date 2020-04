Macchie sul viso: come eliminarle con prodotti naturali

Le macchie al viso possono essere causate da una prolungata esposizione al sole, dall'assunzione di farmaci, dalla gravidanza, dalle acne giovanili e dall'invecchiamento cutaneo; tutti fattori che possono provocare e favorire un'iperpigmentazione dell'epidermide.

Per eliminare le macchie della pelle, spesso antiestetiche, vi sono diversi rimedi naturali e fai da te. Scopriamoli insieme.

1. Gel di aloe vera

Ottimo rimedio naturale contro le macchie della pelle, l'aloe vera è efficace soprattutto sulle macchie solari. Il gel di aloe può essere utilizzato come una crema oppure come un impacco da applicare sui punti più critici sia la mattina sia la sera.

2. Oli essenziali

Un altro rimedio per attenuare le macchie al viso sono gli oli essenziali, come l'olio di mandorle, l'olio di rosa mosqueta o l'olio di albicocca. Quest'ultimo è efficace contro le macchie dovute al sole, vi consigliamo di applicarne qualche goccia su tutta la pelle arrossata, perché dona elasticità, idratazione profonda e nutrimento intenso.

L'olio di rosa mosqueta è efficace contro rughe e invecchiamento cutaneo, perché idrata in profondità, ha un potere schiarente e favorisce il rinnovamento dell'epidermide.

3. Scrub naturali

Gli scrub naturali vanno a esfoliare lo strato superficiale della pelle e a rimuovere le cellule morte, apportando una maggiore idratazione.

Per un'azione emolliente e nutriente, vi consigliamo lo scrub al miele: mescolate un cucchiaio di miele con il succo di limone, un cucchiaio di olio extravergine di oliva e dello zucchero, quando avrete ottenuto un composto omogeneo massaggiatelo sulla pelle con movimenti circolari delicati.

4. Amido di mais

Delicato e leggero, l'amido di mais si può usare anche sulla pelle sensibile.

Per sfruttare le proprietà nutrienti di questo ingrediente vi consigliamo di realizzare un impacco mescolando un cucchiaio di amido di mais, con un po' di succo di limone e qualche goccia di acqua tiepida.

Una volta ottenuto un composto cremoso e omogeneo applicatelo sul viso come una vera e propria maschera, da lasciare in posa per circa 10 minuti.