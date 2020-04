Come pulire i pennelli da trucco

Pulire periodicamente i pennelli da trucco è importante, perché a lungo andare le setole possono trattenere batteri e sporco.

Infatti, se i pennelli non vengono mai lavati l'accumulo dei residui di trucco può favorire la proliferazione di batteri, che ogni volta che ci trucchiamo entrano in contatto con la nostra epidermide e le nostre mucose.

Per tale ragione, lavare e igienizzare i pennelli è una buona abitudine per la salute e il benessere della pelle, e per ottenere un make up molto più bello e luminoso.

Ma come bisogna pulire i pennelli? Ecco la nostra guida:

bagnate le setole con acqua tiepida, facendo attenzione a non toccare la giuntura tra l'impugnatura metallica e il manico aggiungete qualche goccia di shampoo, meglio se biologico o neutro, e iniziate a ruotare le setole sul palmo della mano fino a favorire la formazione della schiuma dopo aver pulito accuratamente le setole, sciacquate tutto sotto acqua corrente per eliminare eventuali residui di sapone prima di metterli ad asciugare all'aria, è bene strizzarle delicatamente per eliminare l'acqua in eccesso