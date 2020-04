Come fare la ceretta a casa da soli

La ceretta è uno dei rimedi di depilazione più diffusi e utilizzati assieme al rasoio e al laser.

Chi ama la pelle liscia e priva di peli superflui sceglie la ceretta oppure il laser, ma visto il periodo critico che stiamo attraversando a causa del Coronavirus siamo impossibilitati a uscire e, di conseguenza, bisogna ricorrere a metodi casalinghi ma pur sempre efficaci.

Scopriamo step by step come realizzare la ceretta a casa.

La ricetta per fare la ceretta a casa

Prima di procedere con la ceretta è bene seguire alcuni passaggi da inserire nella beauty routine, che aiuteranno la pelle a prepararsi per la depilazione.

Come prima cosa è bene mantenere sempre la giusta idratazione, per cui utilizzate tutti i giorni una crema idratante specifica per la vostra pelle; inoltre, qualche giorno prima della ceretta potete effettuare uno scrub in modo da eliminare le cellule morte e rendere la pelle più morbida e liscia.

Ovviamente, è bene ricordare che prima di procedere con la depilazione è opportuno avere dei peli abbastanza lunghi in modo da eliminarli dalla radice ed evitare di strapparli.

Oltre alle cerette a freddo o a caldo disponibili in commercio, è possibile realizzare la ceretta anche con ingredienti facilmente reperibili in dispensa. Ecco la nostra ricetta con il miele.

Ingredienti:

1/2 di tazza di succo di limone

2 cucchiai di miele

1/2 di tazza di acqua

2 tazze di zucchero

Procedimento:

Unite tutti gli ingredienti in una pentola e cuocete a fiamma vivace, mescolando per 5 minuti fino a completo scioglimento. Quando inizierà a bollire, abbassate la fiamma e lasciate cuocere per un quarto d'ora fino a quando il composto assumerà un colore ambrato.

Una volta pronta la ceretta, lasciatela raffreddare e successivamente procedete con la depilazione stendendo una parte della cera sulla pelle. Terminata la ceretta massaggiate la pelle arrossata con qualche goccia di olio di mandorle dolci dall'effetto calmante e lenitivo.