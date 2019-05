Punti neri: cosa sono e come eliminarli

I punti neri nascono principalmente nella zona T, che comprende naso, fronte e mento. Sono accumuli di sebo e cheratina, che si formano all'interno dei bulbi piliferi.

Questi inestetismi cutanei sono conosciuti anche con il nome di comedoni, e si caratterizzano per avere un colore scuro tendente al nero. Non nascono soltanto in età adolescenziale, in quanto dipendono dalla tipologia di pelle e dai livelli ormonali.

Scopriamo nel dettaglio cosa sono, perché compaiono e, soprattutto, come eliminarli.

Punti neri: cosa sono e perché si formano

I punti neri si formano sulla zona T del viso in quanto è solitamente più ricca di sebo. La comparsa dei punti neri è strettamente connessa con la tipologia di pelle; quindi, se in età adolescenziale la loro formazione dipende dagli sbalzi ormonali, in età adulta avere i punti neri significa avere una pelle grassa e impura.

Ovviamente, tra le cause di questo inestetismo cutaneo vi sono anche altri fattori, come:

smog

uso di prodotti skincare troppo ricchi e grassi

esposizione al sole senza la giusta protezione

non struccarsi prima di andare a dormire

Come eliminare i punti neri

Per eliminare i punti neri basta avere cura della propria pelle e seguire, ad esempio, una corretta skincare tutti i giorni utilizzando prodotti specifici per il tipo di epidermide.

Un altro passaggio fondamentale è la rimozione del make up da eseguire ogni sera e in modo rigoroso, ad esempio usando detergenti biologici a base di acido salicilico efficace anche contro le macchie della pelle, oppure, l'acqua micellare dal potere astringente.

Ecco i rimedi più efficaci per eliminare i punti neri:

1. Scrub esfoliante e purificante

Da effettuare almeno una volta a settimana, lo scrub esfoliante e purificante vi aiuterà a rimuovere gli eccessi di sebo e, di conseguenza, i punti neri. Le zone dove insistere maggiormente sono la fronte, il mento e gli angoli del naso.

2. Maschere all'argilla

Oltre allo scrub un buon rimedio contro i punti neri sono le maschere a base di argilla. Si tratta di prodotti molto efficaci, che svolgono un'azione purificante e antisettica.

3. Cerotti

Tra i rimedi casalinghi, oltre allo scrub e alle maschere, potete utilizzare i cerotti specifici per punti neri. Questi vanno applicati sulle zone più critiche e lasciati agire per circa 15/20 minuti.

4. Pulizia del viso

Almeno una volta ogni due mesi è consigliabile effettuare un'accurata pulizia del viso e un peeling presso centri estetici professionali.

I migliori detergenti viso

