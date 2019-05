Tutti i benefici delle acque termali, consigli su Foggia

La frenesia della vita quotidiana fatta di lavoro, casa e famiglia è spesso fonte di stress e stanchezza. Un buon metodo per combattere tutto ciò e regalarsi del tempo di qualità per ritrovare se stessi e il proprio equilibrio è trascorrere una giornata alle terme.

Questi luoghi di relax e pace assoluta sono, di solito, immersi nel verde, e offrono la possibilità di rilassarsi, purificarsi e svuotare la mente.

Scopriamo tutti i benefici delle acque termali con alcuni consigli su Foggia.

Le acque termali

Le acque termali non sono tutte uguali, ognuna è costituita da diversi elementi che vanno a influire sulle proprietà terapeutiche. Da ciò la distinzione tra acque sulfuree, acque ferruginose, acque carboniche etc…

Per usufruire dei benefici di queste acque vi sono varie modalità:

trattamenti corpo, come i fanghi

inalazioni

docce nasali oppure orofaringee

bagni

I benefici delle acque termali

Regalarsi una giornata alle terme è un ottimo modo per ritrovare l’equilibrio e il benessere di corpo e mente.

Ecco quali sono i reali benefici:

stimolano il microcircolo e, di conseguenza, aiutano a contrastare gli inestetismi della cellulite

favoriscono lo smaltimento delle tossine

combattono l'ipertensione

stimolano e rinforzano il sistema immunitario

sono antidolorifiche

hanno un potere antinfiammatorio

alleviano i dolori e i disturbi legati alla sindrome premestruale e alla menopausa

curano eventuali disturbi respiratori

hanno proprietà antisettiche

contrastano i problemi della pelle , come la dermatite, soprattutto le acque sulfuree

alleviano i reumatismi

migliorano la qualità del sonno perché favoriscono il rilassamento di mente e corpo

Le terme in provincia di Foggia

Se desideri trascorrere una giornata di relax e comfort alle terme, ecco quelle sul territorio foggiano:

Terme di Castelnuovo della Daunia in Contrada Crocella

Clinica del Sale in Piazza Turati, 25

Regiohotel Manfredi in Strada Provinciale 58, km 12

Hotel Up Museum Wellness & Spa in Via Trieste, 14