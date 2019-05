L'avocado è un frutto tropicale, proveniente dall'America Latina, molto usato anche in Occidente sia in ambito culinario sia in ambito cosmetico.

Possiamo definirlo come un super food, in quanto ha diverse proprietà benefiche per il nostro organismo; questo frutto dalla forma molto simile alla nostra pera, è povero di zuccheri semplici ma molto ricco di grassi e vitamina E. Proprio per questa sua composizione non è presente all'interno della dieta mediterranea, anzi se ne sconsiglia l'assunzione a chi ha problemi di obesità.

Proprietà e benefici dell'avocado

L'avocado è tra tutti i frutti quello con più calorie, circa 100 gr apportano 240 Kcal, ma nonostante ciò si tratta di un alimento dalle mille proprietà.

E' una ricca fonte di potassio, calcio, fibre e grassi monoinsaturi, più comunemente noti come "grassi buoni", che aiutano a combattere il colesterolo "cattivo" e il diabete.

Ottima fonte di vitamine, come A, D, E, K e B, l'avocado è consigliato alle donne in dolce attesa, in quanto ricco di acido folico, e ai bambini.

Ultimo, ma non meno importante, facilita la digestione ed è utile per combattere problemi intestinali, come la dissenteria.

L'avocado in ambito cosmetico

L'avocado è usato anche nell'ambito della cosmetica ecobio, perché è un ottimo nutriente per il benessere della pelle e dei capelli.

Questo frutto è idratante, emolliente e riequilibrante, e aiuta a reintegrare il film idrolipidico dell'epidermide. Utile contro la pelle secca, soprattutto sottoforma di olio o crema viso, l'avocado ridona elasticità e tono alla pelle disidratata.

Per quanto riguarda i capelli ha lo stesso effetto, ossia contribuisce a idratare e nutrire in profondità tutta la struttura del capello. Quindi, è particolarmente indicato per chi ha capelli secchi, sfibrati e privi di volume.

Come usarlo? In commercio è possibile trovare prodotti a base di avocado, come oli e creme; ma è possibile creare anche delle maschere fai-da-te per capelli, ecco come:

Per realizzare a casa una maschera ristrutturante vi occorre:

mezzo avocado maturo

2 cucchiai di olio di oliva

2 cucchiai di olio di jojoba (reperibile in erboristeria)

Procedimento:

sbucciate e tagliate a pezzetti l'avocado

schiacciatelo con una forchetta oppure frullatelo

unite alla polpa sia l'olio di oliva sia l'olio di jojoba e mescolate bene

applicate la maschera sui capelli asciutti prima dello shampoo, oppure sotto la doccia sui capelli umidi

lasciate agire per 15 minuti e risciacquate abbondantemente

