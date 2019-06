Tè Matcha: proprietà e benefici

Il tè matcha è un tè verde di origine giapponese, che rispetto al più classico green tea ha proprietà antiossidanti di gran lunga superiori; infatti, recenti studi hanno dimostrato che questa bevanda contiene diversi polifenoli e amminoacidi dalle incredibili proprietà anti radicali liberi.

Ha un colore verde brillante, un profumo intenso e si presenta sotto forma di polvere; come si ottiene? Attraverso la pressione, sotto mulini di pietra, delle foglie di tè ricche di carotene, clorofilla, vitamine e sali minerali.

Oggi la polvere di matcha è ampiamente utilizzata in cucina, non solo per la preparazione del classico tè ma anche per la realizzazione di dolci dal sapore orientale, come il tiramisù al tè matcha, oppure per il freschissimo matcha latte.

Proprietà e benefici del tè matcha

Oltre ad essere un potente antiossidante, il tè verde giapponese ha tantissime altre proprietà per il benessere del nostro organismo.

Di seguito tutti i benefici e le proprietà del green tea giapponese:

ricco di amminoacidi e polifenoli che contribuiscono ad abbassare i livelli di stress

contiene acido glutammico fondamentale per il benessere del sistema nervoso centrale

ricco di vitamine B1, B2 e vitamina C

contiene beta-carotene che contribuisce a favorire l'abbronzatura

che contribuisce a favorire l'abbronzatura ottimo rimedio antiage perché è un potente antiossidante naturale

perché è un potente antiossidante naturale ha effetto drenante e contribuisce a ridurre gli inestetismi della cellulite

e contribuisce a ha un enorme potere detox

favorisce la digestione

è antinfiammatorio

riduce la sensazione di fame, per cui è un'ottima bevanda da inserire all'interno di un regime alimentare ipocalorico

Le controindicazioni del tè matcha

Il tè verde giapponese ha moltissimi benefici ma, al tempo stesso, non bisogna abusarne perché contiene molta caffeina e, di conseguenza, un consumo eccessivo di questa bevanda può causare tremori, palpitazioni, aumento della pressione e indigestione.

Per tale ragione, il tè matcha è sconsigliato per chi soffre di ipertensione e problemi cardiaci.