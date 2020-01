Benefici e proprietà della quinoa

La quinoa è un cereale senza glutine ricchissimo di proprietà e benefici per il nostro corpo.

Grande fonte di proteine, fibre e sali minerali, come calcio e ferro, è un ottimo alimento per gli sportivi e non solo.

La quinoa contiene tutti i 9 aminoacidi essenziali necessari al corretto funzionamento del nostro organismo; inoltre, è un cereale ben bilanciato perché contiene la giusta dose di proteine e carboidrati.

Ecco tutti i benefici e le proprietà della quinoa:

1. è fonte di calcio e fa bene alle nostre ossa

2. è ricca di antiossidanti e polifenoli, aiuta a contrastare i radicali liberi e previene l'invecchiamento cellulare

3. agisce contro il diabete di tipo 2, grazie alla presenza della quercetina un antiossidante naturale

4. è un cereale molto digeribile e aiuta a controllare l'appetito, perché aumenta il senso di sazietà

5. la quinoa ha un basso indice glicemico rispetto a moltissime altr fonti di carboidrati

6. è fonte di fibre che aiutano a regolarizzare il transito intestinale

7. migliora le funzioni metaboliche e riduce il livello di insulina, zuccheri e trigliceridi nel sangue