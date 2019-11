Proprietà e valori nutrizionale del seitan

Uno dei cibi principe della dieta vegana è il seitan. Si tratta di un alimento a base di proteine vegetali, che si ricava dalla lavorazione della farina di frumento in modo da estrarre da quest'ultima il glutine, eliminando l'amido.

Il seitan è anche detto "carne di grano" proprio perché l'aspetto e il colore sono molto simili alla carne di vitello; al contrario, il sapore rimane molto delicato e la consistenza è più morbida.

Essendo ricco di proteine vegetali è ottimo per vegani, vegetariani ma anche per chi desidera diminuire il consumo di carne.

Può essere cucinato in mille modi differenti, perché in commercio è disponibile in vari formati, come bistecchina, come salsiccia oppure sotto forma di spezzatino.

Valori nutrizionali del seitan

Adatto per chi segue una dieta ipocalorica, il seitan è un alimento con poche calorie, circa 120 Kcal per 100 grammi.

Ovviamente, essendo ricavato dalla lavorazione della farina è un concentrato di glutine, di conseguenza è altamente sconsigliato per i celiaci.

Inoltre, è un cibo con un alto indice glicemico per cui è sconsigliato a chi soffre di diabete. In più, il seitan ha un alto contenuto di fibre per cui favorisce il transito intestinale e aumenta il senso di sazietà.

Il seitan è privo di colesterolo e grassi saturi, ed è ricco di vitamine tra cui quelle del gruppo B, e di sali minerali come magnesio e potassio.

L'unico aspetto negativo di questo alimento è la mancanza di due amminoacidi fondamentali presenti invece nella carne; di conseguenza, vi consigliamo di assumere il seitan abbinandolo con i legumi, come fagioli e ceci, in modo da assumere tutti gli amminoacidi essenziali di cui il nostro organismo ha bisogno.