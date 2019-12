Tutte le proprietà e i benefici dell’arancia

Da novembre il banco della frutta del supermercato si è riempito di arance, il frutto che più di ogni altro rappresenta la stagione invernale.

L’albero, ossia l’arancio, appartiene alla famiglia delle Rutacee e può raggiungere fino ai 12 metri di altezza. Ciò che lo caratterizza sono, oltre ai suoi frutti arancioni, dei bellissimi fiorellini bianchi.

Scopriamo di più sulle buonissime arance.

Valori nutrizionali e varietà delle arance

L’arancia è uno degli agrumi più buoni, che si presta a svariati utilizzi.

Infatti, può essere consumata intera semplicemente sbucciata, oppure sotto forma di spremuta.

Un frutto poco calorico, che apporta circa 40 Kcal per 100 grammi, ideale da consumare come spuntino in una dieta ipocalorica.

Le arance si dividono in due categorie differenti:

le bionde : come ad esempio le Navel ottime da gustare intere

: come ad esempio le Navel ottime da gustare intere le pigmentate: come la varietà Tarocco, succosa e ricca di acqua

Proprietà e benefici delle arance

Le arance sono frutti davvero completi dal punto di vista nutrizionale.

Sono ricche di fibre che regolarizzano l’intestino, acido folico essenziale per la corretta funzione cellulare, potassio fondamentale per il controllo della pressione sanguigna, calcio e vitamina C e B1, e licopene un importante carotenoide dalle grandi proprietà antinfiammatorie e antitumorali.

Per quanto riguarda i benefici, le arance regolano le funzioni cardiache, prevengono i calcoli renali e i tumori.

Hanno proprietà antiossidanti, e contrastano la formazione dei radicali liberi; inoltre, sono ottime contro l'anemia perché ricche di vitamina C, acido citrico e ascorbico, rafforzano le difese immunitarie e proteggono l'epidermide dai danni causati dagli agenti atmosferici e dall'inquinamento.

In più, combattono il colesterolo cattivo e migliorano la circolazione e la salute delle ossa.

Come conservare e consumare le arance

Le arance possono essere conservate a temperatura ambiente lontano da fonti di calore per circa una settimana, oppure dentro il frigorifero, nello scompartimento dedicato alla frutta e alla verdura, riescono a mantenere il loro gusto per due settimane.

Le arance possono essere consumate intere, come spremuta, oppure all'interno di ricette dolci e salate:

l'insalata di finocchi, olive e arance

il pollo da condire con il succo dell'arancia

come accompagnamento del pesce, sia crudo sia cotto

Acquista su ShopToday le arance di Ribera a prezzi scontati del 40%