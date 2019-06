Benefici e proprietà dei pistacchi

I pistacchi appartengono alla famiglia delle Anacardiaceae; si tratta di frutta secca dalle mille proprietà benefiche per il nostro organismo. Matura a fine estate, si distingue per il suo colore verde prato e si presenta racchiuso all'interno di un guscio duro dall'aspetto e dal colore simile a quello del legno.

I maggiori prodotti di pistacchio sono paesi stranieri, come California, Turchia e Iran; per quanto riguarda il nostro paese, invece, è la Sicilia la regione più rinomata per la produzione e commercializzazione di pistacchi, il più famoso è quello di Bronte.

Detto questo, non ci resta che scoprire insieme tutti i benefici di questo frutto, e perché è importante consumarlo nelle giuste quantità.

Proprietà e benefici del pistacchio

I pistacchi sono formati da circa 21% di proteine e 45% di grassi; il resto si divide tra fibre, zuccheri e acqua (solo il 2%).

Grande fonte di minerali come ferro, calcio, maganese, rame, potassio e fosforo, i pistacchi fanno bene alle ossa e al sistema nervoso; ma non è tutto, perché questi frutti contengono anche diverse vitamine, come A, B, C ed E, quest'ultima fondamentale per il benessere di pelle e capelli.

Ecco i benefici dei pistacchi:

abbassano il colesterolo cattivo: sono ricchi dei cosiddetti "grassi buoni", ossia i monoinsaturi e i polinsaturi, e di conseguenza riducono i livelli di colesterolo nel sangue, diminuendo così anche il rischio di malattie cardiovascolari

sono ricchi dei cosiddetti "grassi buoni", ossia i monoinsaturi e i polinsaturi, e di conseguenza riducono i livelli di colesterolo nel sangue, diminuendo così anche il rischio di malattie cardiovascolari contrastano la pressione alta: grazie al potassio in essi contenuto, i pistacchi sono efficaci in caso di ipertensione perché tengono a bada la pressione alta

grazie al potassio in essi contenuto, i pistacchi sono efficaci in caso di ipertensione perché tengono a bada la pressione alta rinforzano le ossa: grazie al calcio, allo zinco e all'alto contenuto di ferro rinforzano le ossa

grazie al calcio, allo zinco e all'alto contenuto di ferro rinforzano le ossa stimolano il sistema nervoso: essendo fonte di vitamina B6, i pistacchi stimolano la produzione della mielina che protegge e stimola il nostro sistema nervoso centrale

essendo fonte di vitamina B6, i pistacchi stimolano la produzione della mielina che protegge e stimola il nostro sistema nervoso centrale prevengono il diabete: perché il fosforo in essi contenuto mantiene sotto controllo il livello di glucosio nel sangue

perché il fosforo in essi contenuto mantiene sotto controllo il livello di glucosio nel sangue antitumorali: hanno proprietà antitumorali perché sono una ricca fonte di betacarotene e antiossidanti, che ci proteggono dai radicali liberi e dall'invecchiamento cellulare

hanno proprietà antitumorali perché sono una ricca fonte di betacarotene e antiossidanti, che ci proteggono dai radicali liberi e dall'invecchiamento cellulare rinforzano il sistema immunitario: grazie alle vitamine del gruppo B e ai polifenoli, i pistacchi rinforzano e mantegono attivo il nostro sistema immunitario

Inoltre, il consumo di pistacchi è consigliato anche per le donne in dolce attesa in quanto questo frutto, così come l'avocado, è molto ricco di acido folico fondamentale per il benessere della futura mamma e, soprattutto, per il corretto sviluppo del feto.

Quindi, abbiamo visto che i pistacchi sono un vero e proprio toccasana per il nostro organismo ma, ovviamente, è importante optare per quelli al naturale non salati e, soprattutto, non superare la dose giornaliera consigliata che si aggira intorno ai 30 grammi al giorno.