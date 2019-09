Tutto sul peperoncino: pro e contro

Amanti del piccante oggi vi portiamo alla scoperta della spezia per eccellenza, ossia il peperoncino. Fu Cristoforo Colombo a portare fino in Europa questo piccolo frutto dal colore rosso intenso, che oggi è divenuto uno degli ingredienti cardine della cucina italiana, soprattutto del Sud.

Ma mangiare piccante fa bene oppure no? Quali sono i benefici e gli effetti collaterali del peperoncino? Scopriamoli insieme.

Pro e contro del peperoncino

Come è noto, il peperoncino fa bene. Mangiare piccante di tanto in tanto apporta enormi benefici al nostro organismo.

Ecco i benefici del peperoncino:

fa bene al sistema cardio-vascolare

riduce il colesterolo

è antibatterico, come la curcuma

è efficace contro psoriasi e artrite

a effetti afrodisiaci

è antitumorale

protegge da alcune malattie caridache

è ricco di vitamine, A e C

contiene flavonoidi e betacarotene, efficaci contro i radicali liberi

favorisce la digestione

è vasodilatatore

Oltre ai benefici, però questa spezia può far male se consumata in modo eccessivo; in tal senso può irritare l'intestino e, infatti, sconsigliata a chi soffre di reflusso, ulcera e gastrite.

Tra le patologie più gravi troviamo il cancro alla prostata, al fegato e allo stomaco, riscontrati in quelle popolazioni dove il peperoncino è il protagonista assoluto della cucina, come India e America Latina.

Come assumere il peperoncino senza rischi

Quindi per consumare il peperoncino senza rischi vi consigliamo di: