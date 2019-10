Proprietà e benefici del miele

Dolcificante naturale per eccellenza, il miele ha tantissime proprietà benefiche per il nostro organismo. Viene prodotto dalle api che trasformano e lavorano insieme il nettare dei fiori e le secrezioni prodotte dagli insetti.

In natura vi sono diverse tipologie di miele, dai più classici miele di acacia e millefiori fino al miele di castagno, tiglio, arancio o eucalipto, che si distinguono per sapore e intensità, ma tutti adatti per dolcificare tè, tisane e dolci.

Per scegliere un buon miele è importante leggere attentamente l'etichetta del prodotto, per conoscerne la provenienza e il territorio di produzione.

Ovviamente, il nostro consiglio è di optare per un miele 100% italiano; inoltre, dal 2014 è diventato obbligatorio indicare non solo il luogo di origine e raccolta, ma anche la presenza di pollini OGM e allergeni.

Benefici e proprietà del miele

Il miele ha tantissime proprietà; potente energizzante naturale è perfetto per gli sportivi e non solo.

Ricco di carboidrati e di vitamine del gruppo B, il miele è un alimento curativo antinfiammatorio che agisce sull'intestino e contro il cosiddetto "colesterolo cattivo".

Il miele fa bene, inoltre, a: