La dieta dopo le feste: come tornare in forma e prepararsi alla prova costume

Natale è finito e dopo gli stravizi che ci siamo concessi durante le feste, è giunto il fatidico momento di rimettersi in forma.

Per procedere nel modo giusto e riuscire a perdere peso è importante non fare diete drastiche e improvvisate, meglio rivolgersi a un nutrizionista per riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi.

Inoltre, è importante ricordare che la maggior parte dei chili in più sono dovuti a gonfiore e liquidi; quindi, per sentirsi di nuovo in forma basta semplicemente tornare a regime, eliminando i dolci e bevendo la giusta quantità di acqua giornaliera, ossia almeno 2,5 litri.

La dieta dopo le feste serve per ritornare in forma e iniziare sin da subito a prepararsi per la prova costume.

Ecco, quindi, alcuni consigli per arrivare in spiaggia in forma e, soprattutto, in salute: