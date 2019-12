Datteri: proprietà, benefici e valori nutrizionali

Durante il periodo natalizio aumenta il consumo di frutta secca e, soprattutto, di datteri.

Si tratta di un frutto dal gusto dolce e ricco di proprietà benefiche, proveniente dalla palma da dattero; quest'ultima è tipica dell’Africa settentrionale e dell’Asia, ma nel corso dei secoli è stata esportata fino in Occidente.

Non esiste un'unica varietà di datteri, bensì circa 400 in tutto il mondo. Il dattero generalmente si consuma secco, ed è proprio l'essiccazione che rende questo frutto dolce e goloso.

Nella sua versione fresca contiene molti zuccheri e calorie, circa 130 Kcal per 100 grammi e più di 30 grammi di zuccheri, mentre, è povero di grassi e proteine. E' da evitare in caso di dieta ipocalorica, ma rappresenta un'ottima fonte di energia per bambini e sportivi.

Il dattero secco ha quasi il doppio delle calorie e di zuccheri, perché il metodo di essiccazione amplifica e aumenta la sua naturale dolcezza.

Proprietà nutrizionali dei datteri

Il dattero è ricco di vitamine e sali minerali, in particolare, vi sono le vitamine del gruppo B importanti per il benessere del metabolismo; inoltre, troviamo la vitamina C fondamentale per il sistema immunitario, il potassio, il magnesio e il betacarotene dall'azione antiossidante.

I datteri hanno numerose proprietà benefiche, perché sono frutti molto nutrienti.