La curcuma è una spezia che per il colore somiglia moltissimo al più comune curry. Definita anche come "zafferano delle Indie", ha trovato ampio sviluppo e impiego anche in Occidente, sia in cucina sia come "medicinale naturale".

In antichità, grazie al suo colore arancione molto intenso veniva utilizzata come colorante alimentare per pellame e tessuti.

In ambito culinario, invece, viene utilizzata come insaporitore e per dare colore ad alcune pietanze.

Tutti i benefici della curcuma

La curcuma è composta principalmente da curcuminoidi, ossia molecole che le donano un colorito aranciato e un sapore che ricorda quello della senape.

Utilizzare questa spezia costantemente ha enormi benefici e favorisce il benessere di tutto il nostro organismo. Basti pensare che la curcuma aiuta a combattere il colesterolo "cattivo", favorisce la digestione e migliora il funzionamento dell'intestino.

Ecco tutte le virtù di questa spezia:

1. detossificante: aiuta a espellere le tossine dal nostro organismo e svolge un'azione purificante per il fegato

2. antinfiammatoria: assumere in modo costante integratori a base di curcuma aiuta a lenire i dolori reumatici di tipo cronico

3. antibatterica: questa spezia avendo un alto potere antinfiammatorio può essere usata anche per contrastare le infiammazioni del cavo orale, ad esempio se assunta insieme a un cucchiaino di miele

4. contrasta il gonfiore intestinale: la curcuma produce acidi biliari che contrastano l'insorgere del fastidioso gonfiore addominale

5. fa bene al cuore: la curcumina in essa contenuta è un ottimo alleato per il benessere del sistema cardiocircolatorio

6. rallenta l'invecchiamento: grazie alle proprietà antiossidanti riesce a rallentare l'invecchiamento

7. aiuta a perdere peso: la curcuma, come l'avocado, favorisce la digestione e, di conseguenza, è un ottimo alleato per la perdita di peso