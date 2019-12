Come fare per non ingrassare a Natale: 8 consigli per restare in forma

Natale è sempre più vicino, oltre alla corsa ai regali per amici e parenti, questo è il periodo più temuto da chi desidera mantenersi in forma e non ingrassare.

Sì, perché è proprio durante le festività natalizie che si tende a strafare a tavola, a condedersi il dolcetto in più, e a cedere maggiormente alle tentazioni.

Per evitare di acquistare quelle rotondità difficili poi da buttare giù, è importante non esagerare sia con il cibo sia con l'alcool.

Inoltre, prima del tour de force natalizio vi consigliamo di seguire, nelle settimane precedenti, una sorta di dieta depurativa, ricca di frutta fresca, verdure di stagione, pasta e cereali integrali.

Di seguito troverete i nostri otto consigli per non ingrassare tra Natale e Capodanno.

1. Masticare lentamente

Sembrerà banale ma la masticazione è fondamentale per facilitare la digestione, non avere la pancia gonfia a fine pasto e, soprattutto, per sentirsi sazi prima. Un piccolo accorgimento per mangiare meno e alzarsi da tavola con la pancia piena.

2. Bere tanta acqua

L'idratazione è una delle cose principali quando si parla di dieta e alimentazione.

Bere almeno 2 litri di acqua al giorno aiuta a mantenere l'organismo ben idratato, migliora la salute della pelle, facilita la digestione, aiuta il nostro organismo a depurarsi e, in più, aiuta a perdere peso perché aumenta il senso di sazietà.

3. Evitare gli aperitivi

L'aperitivo è un pasto deleterio per chi vuole rimanere in forma, poiché oltre al cibo non troppo sano ci si concede anche uno o più bicchieri di alcool. Questo mix purtroppo non è amico della linea, perciò tra Natale e Capodanno vi consigliamo di limitare il numero degli happy hour.

4. Limitare il consumo di alcool

Oltre al cibo anche le bevande alcoliche fanno ingrassare, perché ricche di zucchero.

Quindi, durante le festività vi consigliamo di limitare il consumo di alcool, magari concedendovi un bicchiere di vino esclusivamente per il brindisi del 25 e del 31 dicembre.

5. Fare gli spuntini

Gli spuntini di metà mattina e pomeriggio sono importanti per non arrivare affamati a pranzo e a cena; quindi, per evitare gli eccessi e le abbuffate è opportuno fare uno spuntino spezzafame, ad esempio prima del cenone di Capodanno a base di frutta secca e frutta fresca.

6. Evitare le porzioni abbondanti

Un altro modo per non ingrassare a Natale è evitare le porzioni abbondanti; un ottimo trucchetto per assaggiare tutto, senza privarsi di nulla, e non esagerare.

7. Limitare il consumo di dolci

I dolci sono i protagonisti assoluti delle feste natalizie. Come poter dire di no al panettone oppure al pandoro? Il segreto, in questo caso, è scegliere un panettone non troppo farcito con creme e cioccolato.

8. Fare attività fisica

Può sembrare un'eresia ma per chi vuole mantenersi in forma anche a Natale è importante svolgere almeno trenta minuti di attività fisica al giorno.

Basta davvero poco, anche una passeggiata a passo sostenuto è meglio che rimanere sdraiati sul divano. I più audaci, invece, potranno dedicare un po' del loro tempo alla corsa oppure alla palestra.