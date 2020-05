Come sostituire le uova nelle ricette dolci e salate

Sostituire le uova per la preparazione di dolci o ricette salate è possibile.

Una scelta spesso dettata da motivazioni etiche, come nel caso dei vegani, oppure da intolleranze alimentari, o semplicemente per rimanere più leggeri se si sta seguendo una dieta ipocalorica.

Le uova oltre a dare un sapore diverso ai nostri piatti, vengono utilizzate in molte ricette per il loro potere addensante; di conseguenza, per sostituirle occorre usare cibi che aiutino i vari ingredienti ad amalgamarsi tra loro.

A prescindere dal tipo di ricetta, che sia salata oppure dolce, le uova si possono sostituire con: