Come sostituire il cioccolato: arriva la carruba, cos’è e quali sono le proprietà

La carruba è il frutto della pianta di carrubo. Si tratta di un legume dalla buccia scura e dalla forma lunga e piatta.

Questo alimento ancora poco usato in cucina proviene probabilmente dalla Siria; oggi vi sono coltivazioni anche in Europa, come in Grecia, Spagna e addirittura in Italia; qui i maggiori produttori sono la Sicilia, la Calabria, la Campania e la Puglia.

Ricca di carboidrati e fibre, ma povera dal punto di vista proteico, la carruba può essere utilizzata in sostituzione del cioccolato perché lo ricorda per il colore e la dolcezza.

La carruba ha un alto potere saziante grazie all'elevato contenuto di fibre, che la rendono efficace nel favorire il transito intestinale, la perdita di peso e nel mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo "cattivo".

Ricca in potassio, fosforo e calcio per la salute delle ossa, vitamine come la E e quelle del gruppo B, questo legume fa bene al cuore, perché protegge dallo sviluppo di malattie cardiache.

Inoltre, l'elevata percentuale di polifenoli, potenti antiossidanti naturali, rendono la carruba efficace contro i radicali liberi e lo sviluppo di diverse tipologie di tumori.

In cucina questo legume può essere usato sotto forma di polvere per la preparazione di dolci adatti anche per celiaci, poiché la carruba è completamente priva di glutine.