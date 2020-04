Come fare il lievito di birra a casa: ricetta facile fai da te

Introvabile nei supermercati e alimentari, il lievito di birra è l'ingrediente principe per la realizzazione di pizza e focacce.

In questo periodo di quarantena dovuta al Covid-19 passiamo la maggior parte del nostro tempo in cucina, per la preparazione di molteplici pietanze, come pasta e pane fatto in casa.

Per la realizzazione di diversi piatti, il lievito di birra è uno degli ingredienti fondamentali, per questo vogliamo proporvi la ricetta per farlo in casa.

Ecco gli ingredienti:

150 ml di birra artigianale

1 cucchiaino e 1/2 di farina Manitoba o 00

1 cucchiaino e 1/2 di zucchero

Questa preparazione richiede l'uso di una buona birra non filtrata e non pastorizzata, ossia come quelle artigianali perché a loro interno vi sono una buona quantità di lieviti.

Il primo passo da fare è agitare delicatamente la bottiglia di birra prima di procedere con la preparazione; successivamente, passate alla farina, meglio se Manitoba o 00, e mescolatela in una ciotolo con lo zucchero semolato.

Una volta amalgamati bene i due ingredienti, iniziate ad aggiungere pian piano la birra e continuate a mescolare. A questo punto, coprite la ciotola con po' di pellicola per alimenti e lasciate riposare per circa 12 ore in un luogo caldo, come il forno spento.

Trascorse le ore di riposo il lievito di birra è pronto per essere usato. Ovviamente, questo prodotto fatto in casa è più debole rispetto a quello che si trova in commercio, ma è altrettanto funzionale per la preparazione di pizze, focacce e molto altro.

Per la conservazione, potete riporlo in frigorifero per almeno tre-quattro giorni.